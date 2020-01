Prohibición de bolsas de plástico en Zapopan, más severa que la regulación estatal

La restricción de las bolsas de plástico de un solo uso para acarreo, aprobada por el Ayuntamiento de Zapopan, prohibió la entrega de estos productos; medida que no está contemplada en la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico, ni en la Norma Ambiental Estatal (NAE) emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) para regular el tema.

Con los cambios a los reglamentos zapopanos se prohibió el consumo de bolsas de plástico de un sólo uso, que no sean biodegradables, mientras que la regulación estatal permite que se sigan produciendo y comercialicen cuando en su fabricación se use al menos 20% de materiales reciclados. En el caso de los recipientes de unicel, que fueron prohibidos en Zapopan, la regulación estatal no los menciona, ni prohíbe. Los popotes de plástico sí están prohibidos desde la reforma a la ley.

Además, la Semadet dio plazo hasta octubre de este año para que los productores de plástico migraran a materiales reutilizados o compostables, mientras que la prohibición zapopana se sancionará a partir de junio.

Sebastián Gradilla Montero, director de Protección y Gestión Ambiental de la Semadet, explicó que la NAE planteó a los industriales del plástico dos alternativas; la primera es echar mano de componentes reutilizados que hayan pasado por un proceso de reciclaje y la segunda son los materiales compostables que se degraden con procesos biológicos.

La Norma Ambiental Estatal (NAE) establece las especificaciones técnicas para la producción sustentable de bolsas de plástico. En una primera etapa tendrán que garantizar que emplean al menos 20% de material reciclado en las bolsas y llegar en cinco años hasta 40% de material reutilizado en todas las bolsas que se comercialicen en Jalisco.

Para saber

En su artículo seis, la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico establece que se debe considerar el reciclaje y reutilización de bolsas de plástico. Plantea impulsar acciones para fomentar la reducción y utilización responsable de productos de plástico de un solo uso.

La reforma a los reglamentos zapopanos prohíbe proporcionar a los consumidores bolsas de plástico para el acarreo de productos adquiridos. También la entrega de contenedores de unicel para servir o trasladar alimentos o bebidas.

AC