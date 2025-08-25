El día de ayer por la mañana, elementos de la Unidad de Protección Civil de San Juan de los Lagos y la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco participaron en el rescate de un venado hembra en la autopista Jalostotitlán - San Juan de los Lagos.

Elementos se presentaron en la carretera para asegurar un venado. Sin embargo, tras las atenciones médicas iniciales, se percataron de que el mamífero estaba preñado. El venado fue asegurado en un vehículo y trasladado a una zona de operación. Personal calificado realizó una cesárea de la que nacieron dos crías. El ejemplar está en recuperación y bajo supervisión de especialistas veterinarios.

La historia fue compartida a través de redes sociales de Protección Civil Jalisco siendo celebrada por los usuarios de Facebook.

Protección Civil Jalisco resaltó la rápida intervención de la Unidad de Protección Civil de San Juan de los Lagos y la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco, quienes realizaron acciones coordinadas para salvaguardar la vida de este animal y sus crías. Con ello, la dependencia estatal recuerda la importancia de cuidar cada vida en el estado.

Para reportar una emergencia relacionada con animales silvestres, lo más rápido y efectivo es llamar al 911, que atiende emergencias las 24 horas. Sin embargo, es posible contactar a la dependencia local de Protección Civil o a través de la atención estatal bajo el número 33 3675 3060.

