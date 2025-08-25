Caída de árbol provoca cierre vial en avenida Patria

La Policía Vial Jalisco informó la caída de un árbol sobre avenida Patria en sentido de Acueducto hacia Plaza Patria que tiene cerrados los tres carriles de sur a norte. Elementos de la dependencia se encuentran en el sitio para apoyar en la circulación a espera de la llegada de personal de Bomberos y Parques y Jardines para comenzar su retiro.

Se exhorta a la población circulante tomar vías alternas y atender las indicaciones del personal en sitio.

El cierre vil se encontraría sobre avenida Patria a la altura del Parque Los Colomos.

En momentos más información...

