Lunes, 25 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Caída de árbol provoca cierre vial en avenida Patria

Policía Vial Jalisco exhorta a la población a tomar vías alternas 

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Los tres carriles de sur a norte de avenida Patria se encuentran cerrados por la caída de un árbol. ESPECIAL / FACEBOOK Policía Vial Jalisco

Los tres carriles de sur a norte de avenida Patria se encuentran cerrados por la caída de un árbol. ESPECIAL / FACEBOOK Policía Vial Jalisco

La Policía Vial Jalisco informó la caída de un árbol sobre avenida Patria en sentido de Acueducto hacia Plaza Patria que tiene cerrados los tres carriles de sur a norte. Elementos de la dependencia se encuentran en el sitio para apoyar en la circulación a espera de la llegada de personal de Bomberos y Parques y Jardines para comenzar su retiro.

Se exhorta a la población circulante tomar vías alternas y atender las indicaciones del personal en sitio.

El cierre vil se encontraría sobre avenida Patria a la altura del Parque Los Colomos.

En momentos más información...

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones