Charros quiere revancha; Carlos Mendívil pide arrancar con fuerza en la LMP

Para Carlos Mendívil, cátcher de los Charros de Jalisco, esta nueva temporada de la Liga Mexicana del Pacífico será para que la novena albiazul refrende su posición como favorito al título y deberán iniciar fuerte para evitar sufrir al tratar de meterse a Playoffs, como sucedió la campaña anterior.

Además, se dijo contento de continuar con el equipo jalisciense, mismo que le abrió las puertas el año pasado cuando fue incluido a la lista de invitados y, desde entonces, se ha consolidado como un jugador clave.

“No es tanta una obligación o presión buscar el bicampeonato, desde el principio de temporada todos nos preparamos para lo mismo, para ganar. La diferencia es que el año pasado lo ganamos nosotros y este año, conforme avanzamos en la temporada, vamos a seguir empujando. El año pasado venimos de atrás, un principio difícil de la temporada, pero en una temporada corta, nos permitió meternos a los playoffs y, creo que este año va a ser al revés, tenemos una primera mitad de temporada para tratar de acomodarnos en el standing y sumar bastantes puntos para no estar batallando al final de la temporada.”

“En lo personal, ha sido una sorpresa en realidad. El año pasado llegué como invitado acá, hicimos la pretemporada con el equipo, me quedé y, gracias a Dios, logramos el campeonato. Ahora, estamos de nuevo con el mismo objetivo y me siento contento de estar aquí en Guadalajara nuevamente. La verdad, me ha cogido muy bien la ciudad, el estadio, la afición, el equipo y estoy buscando hacer lo mismo del año pasado”, señaló Carlos.

Mendívil expresó sus objetivos de cara al inicio de la LMP, enalteciendo su aporte a la ofensiva sin descuidar su principal labor que es en la defensiva. Además, aseguró que buscará seguir mejorando para ayudar al equipo a alcanzar las metas establecidas.

“La posición de cátcher es meramente defensiva, tú estás para que guiar al pitcher a que lleve un buen juego. En realidad, la ofensiva siempre será un plus, pero gracias a Dios se me han dado las cosas todo el año, he logrado sumar a la ofensiva y ayudar al equipo a ganar. Yo sé que mi labor, principalmente, está en defensiva y la ofensiva realmente es circunstancial, pero si puedo ayudar al equipo qué bueno, si lo puedo hacer mejor a la defensiva mejor aún, finalizó el cátcher.

MF