Presidente y miembros de Hagamos firman pacto por las nuevas masculinidades

En busca de la igualdad de género y la erradicación de cualquier tipo de violencia hacia las mujeres fue firmado el pacto por las nuevas masculinidades, ante la presencia de Ernesto Gutiérrez Guízar, presidente de Hagamos, quien estuvo acompañado del diputado, Enrique Velázquez, César Ruvalcaba, secretario de organización y ante la presencia de la vicepresidenta, Valeria Ávila.

Fueron establecidos 10 puntos los cuales se firmaron en un documento: Reconocimiento de las desigualdades de género, congruencia en el actuar, no a la violencia de género, no a la violencia política en contra de las mujeres, sensibilización y formación continua, lenguaje respetuoso, compromiso con la igualdad sustantiva, romper patrones, fomento de la participación política de las mujeres y rendición de cuentas.

El presidente de Hagamos destacó el que se haya firmado este documento y dejó en claro que espera se siga cada uno de los puntos mencionados.

“En este pacto va desde la responsabilidad de identificar y cuestionar los roles y estereotipos de género potencializadores de la desigualdad en nuestra sociedad y partido, ratificamos en este compromiso, que no somos deudores alimentarios, ni agresores sexuales, rechazamos cualquier forma de violencia física, sexual, económica, psicológica y política hacia las mujeres. No toleraremos que ningún integrante de nuestro partido la ejerza o la promueva, y no seremos omisos en caso de identificarla”, recalcó.

Por otro lado, el dirigente estatal se dijo comprometido en que en el partido no ejercerá la violencia política en contra de las mujeres.

“Nos comprometemos a no ejercerla, prevenirla, sancionarla, combatirla y eliminarla en todos sus niveles, asegurando espacios seguros, nos comprometemos a construir y atender los espacios de sensibilización, reflexión y capacitación en nuevas masculinidades, promoviendo alternativas sanas para relacionarnos entre hombres y mujeres, utilizaremos un lenguaje respetuoso que no fomente discriminación o violencia en contra de las mujeres, promoveremos un uso consciente del lenguaje sin utilizar términos sexistas o denigrantes”, apuntó.

Gutiérrez Guízar mencionó que se tendrá el fomento a la igualdad de género en todas las áreas de acción, además de no compartir ningún tipo de contenido íntimo, a no consumir pornografía y a no perpetuar los estereotipos de género.

“Se tendrá el compromiso de impulsar y promover la participación activa y significativa de las mujeres en todos los ámbitos políticos, teniendo acceso igualitario a los cargos de liderazgo y toma de decisiones en el partido, seremos transparentes y responsables con nuestras compañeras y compañeros con el cumplimiento de este pacto. Estableceremos mecanismos dónde se garantice la eficacia de nuestra lucha contra la violencia de género en nuestro partido”, subrayó.

