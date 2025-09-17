Este miércoles la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado (UEPCBJ) dio a conocer la localización del cuerpo de Kevin, el joven de 20 años que el pasado 15 de septiembre fue arrastrado por la corriente del Arroyo El Rosario, en el municipio de Tonalá, cuando circulaba en su motocicleta en calles de la colonia Lomas de la Soledad.

Su cuerpo fue localizado al interior del vaso regulador del Parque Luis Quintanar, donde desemboca este arroyo pluvial, mismo sitio donde fueron encontrados los cuerpos de los dos jóvenes arrastrados por la corriente la madrugada del pasado 29 de junio, también arrastrados por la crecida de este arroyo.

Con Kevin suman ya 18 las víctimas relacionadas con el actual temporal, cifra que ya supera las 16 muertes registradas durante toda la temporada de lluvias registrada durante 2024.

Previo al hallazgo del cuerpo de Kevin se registró la localización del cuerpo de Miguel Ángel, un menor de 17 años quien de igual forma circulaba en su motocicleta cuando fue arrastrado por la corriente del arroyo que corre por la zona del fraccionamiento Villas Universidad, en la colonia Ixtapa del municipio de Puerto Vallarta.

Además de estas 18 víctimas confirmadas, todavía resta por ser localizado Javier, otro joven de 17 años quien la noche del pasado jueves 07 de agosto fue arrastrado por la corriente del río Purificación en el municipio de La Huerta.

Esta es, hasta ahora, la cifra más alta de fallecimientos asociados al temporal de los últimos siete años. Le siguen el 2023 y 2024 con 16 fallecimientos cada año.

Al respecto, el director general de la UEPCBJ, Sergio Ramírez López, señaló que si bien, por ejemplo, en el caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la infraestructura se ha visto rebasada, generando diversas inundaciones, en lo general, en muchos de los casos lo que se registra es imprudencia por parte de aquellas personas que no miden los riesgos de querer cruzar los arroyos o crecidas de agua, llevando a poner en riesgo su vida.

"Lo vemos todos los días. Las ciudades han sido rebasadas en su infraestructura. Y la gente también, en algunos de los casos, ha sido un tema de imprudencia o de falta de pericia inclusive", refirió Ramírez López.

En este sentido, comentó, es necesario que se genere una conciencia en las y los ciudadanos sobre los riesgos que representan las crecidas del agua durante o tras las tormentas. "Porque hay zonas donde se desborda el agua o zonas donde se inunda, como Plaza del Sol, que no tiene corriente, pero hay otras zonas como Patria, por ejemplo, o La Martinica, que tienen mucha corriente y que pueden representar un riesgo de arrastre de personas" , señaló el director de la UEPCBJ.

Por ello, dijo, es necesario también que las autoridades (en los tres niveles de gobierno), generen las estrategias de concientización necesarias, a fin de alertar a la ciudadanía sobre los riesgos que representa el intentar cruzar calles, avenidas o arroyos durante la temporada de lluvias.

Muertes relacionadas con la temporada de lluvias por año:

2019: 15

2020: 15

2021: 11

2022: 6

2023: 16

2024: 16

2025: 18 hasta este miércoles

Fuente: UEPCBJ y registros hemerográficos.

