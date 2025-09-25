Durante el último año se ha incrementado la donación de órganos y tejidos en Jalisco y en México. En el año 2025 en México se tienen registrados alrededor de 5 mil trasplantes y hay más de 19 mil personas en espera. En Jalisco en el 2024 se realizaron 996 trasplantes, y de enero a julio del 2025 se tienen registrados 597 trasplantes, de los cuales 276 fueron de donadores vivos y el resto de donadores muertos.

En el estado, la lista de espera es de 6 mil 674 pacientes de diferentes edades que están registrados en los diversos hospitales. "Estamos hablando que una tercera parte todavía está esperando, hace falta mucho trabajo por realizar", afirmó Eduardo Tapia Alcalá, coordinador Hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos del Antiguo Hospital Civil "Fray Antonio Alcalde".

Por este motivo, Eduardo Tapia hizo un llamado a la población a concientizarse sobre la donación de órganos y tejidos. Los trasplantes más realizados y solicitados son de corneas, riñón, hígado, corazón, pulmón y páncreas, entre otros. Tapia Alcalá explicó que el incremento se debe a que cada vez hay más difusión de la cultura de la donación.

"Estamos quedando con un rezago claro está en la donación por eso es importante dar esa difusión y sensibilizar a la población de la donación cadavérica, que se puede dar vida a pesar del proceso que está sufriendo la familia después de la muerte", añadió por su parte José Antonio Hernández Robles, coordinador de Donación de Órganos y Tejidos del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I Menchaca".

