Preocupante, uso de inmovilizadores ante acoso

Nadie está exento de enfrentarse a una situación de riesgo, más aún con el ambiente de violencia e inseguridad que prevalece en Jalisco y en el país; tan solo en Guadalajara en el mes de agosto se registraron 649 casos de robo a persona, mil 140 en la ZMG, siendo el tercer delito de mayor incidencia en el estado.

Aunado a esto ser mujer lamentablemente agudiza las probabilidades de ser víctima de acoso o agresión sexual en vía pública, en 2018 la ONU Mujeres reportó que ocho de cada 10 tapatías padecía esta situación. Por ello no es de extrañar que la compra de artículos de defensa personal sea algo común entre este sector.

Evania Nava instructora de defensa personal del InmujeresGDL (Instituto Nacional de las Mujeres en Guadalajara), expresa que la adquisición de estos artefactos es preocupante, ya que en el caso de los inmovilizadores eléctricos suelen no ser lo suficientemente potentes para detener una agresión: “El teaser debe ser de alto voltaje para tenga un buen impacto, si no lo que vas a provocar es como si a un pero de pelea lo sacudes y lo sueltas, lo sueltas más enojado”.

Además señala, pueden convertirse en un riesgo latente, al existir la posibilidad de que el agresor arrebate el aparato y lo use en contra de la víctima, “las mujeres somos menos resistentes a una descarga de ese tipo, lo usan contra ti y entonces te vuelves vulnerable”.

En el caso del gas pimienta, recomienda realizar una prueba antes de su uso, “cuando tu disparas y rocías, te queda doliendo toda la mano. También debes de saber a qué dirección va el viento, las corriente de aire no la podemos percibir pero el gas se suelta muy fácil”.

Añade que para utilizar estos artículos se necesita una capacitación previa, “es riesgoso que alguien que no tiene experiencia en deportes de contacto lo utilice. Hace falta el trabajo de la técnica”.

Prevención, la mejor medida

“La prevención te da un 80% de ventaja, es importante conocer el terreno”, señala Evania Nava. No visualizar el entorno te pone en riesgo de algún tipo de agresión, es por ello que lo más recomendable es estar alerta todo el tiempo y conocer el espacio donde transitamos, “muchas veces perdemos de vista los detalles, esos detalles son los que el agresor va a utilizar en contra de nosotras, por ejemplo árboles, choques abandonados, bardas, contraflujo vehicular, uso del celular”.

Además del entorno menciona debemos analizar nuestra persona, por ejemplo si llevamos algún accesorio que pueda ser utilizado por el agresor u obstaculizar que nos podamos defender; también recomienda procurar tener las manos libres, sobre todo la derecha (o izquierda en caso de ser zurdo) para poder defendernos en caso de agresión, “regularmente usamos la bolsa del lado derecho, es donde nos sentimos seguras, pero no es recomendable porque es tu lado fuerte”.

Otro punto de suma importancia señala es visualizar a la lejanía al posible agresor, “muchas veces el contacto visual provoca que el agresor diga, -ya me vio-, pero cuando no lo has visualizado eso es lo que te pone en riesgo muchísimas veces”.

En caso que el agresor este a una corta distancia menciona es preferible evitar la mirada y adoptar una actitud sumisa, “no tenemos que perder de vista el machismo, si tu miras a los ojos es un reto, lo preferible es que sienta que estás en una posición aparentemente sumisa, para que desde ahí tengas la capacidad de reaccionar”.

En caso de agresión recomienda no actuar de manera violenta o impulsiva, “cuando estas frente al agresor podría generar más violencia, no tenemos que perder de vista que un hombre es el que te va agredir, si te pones al tú por tú complicas la situación, hay que trabajar en la inteligencia”.

¿Qué hacer si presenciamos una agresión?

“Cuando nos percatamos de que alguien está siendo agredida lo mejor es tratar de apoyarla y sumar a quién tengamos en nuestro entorno para crear una red”, recomienda Evania, esto sin importar si el atacante dice ser su pareja o conocido.

En caso de presenciar una agresión y estar solo, lo preferible es “no desatender la situación pero tomar distancia para saber que está pasando. No dejar de visualizar y tratar de llamar lo antes posible a los números de denuncia”.

De presenciar una situación de riesgo o ser víctima de algún robo o agresión, puedes llamar a la Comisaría de la policía preventiva municipal de Guadalajara 12016070.

Evania Nava, instructora de defensa personal en InmujeresGDL. EL INFORMADOR / Jorge Alonso Camacho.

Curso de Defensa en Inmujeres

Alrededor de 980 mujeres se han capacitado en el curso de defensa personal que ofrece el Inmujeres desde febrero a la fecha.

Las clases de defensa personal van dirigidas a mujeres mayores de 14 años, son gratuitas y se imparten todos los miércoles y viernes en un horario de 15:00 a 16:30, en Calle Mitla #386, Colonia Monumental. El registro para participar es al teléfono 36385287, 36385288.

Con el motivo abarcar más zonas, el InmujeresGDL ha implementado módulos itinerantes donde se imparte el curso con una duración de 9 a 10 sesiones. Actualmente estos módulos se encuentran en el CUAAD, La Hermosa Provincia y las preparatorias de la UdeG 1 y 14.

El curso trabaja el empoderamiento de la mujer, “el cambio de pensamiento de este sistema en el cual se dice que las mujeres somos más débiles que debemos estar más tranquilas”, menciona la instructora Nava, quién recomienda como mínimo asistir a 8 sesiones del curso.

Otras recomendaciones

- Tomar precauciones en programas de alerta de apoyo, ya que puede haber infiltrados.

- En caso de acoso denunciar desde el primer momento; no enfrentarse ni tratar de reaccionar a la agresión.

- En caso de agresión prestar atención a zapatos, tratar de visualizar la complexión y estatura de la persona, para el momento de la denuncia.

- Compartir ubicación en tiempo real a familiares; en caso de alerta de peligro, por ejemplo al viajar en taxi o taxi ejecutivo, alertar a familiares con palabras clave, no directamente.

Líneas de atención en caso de acoso sexual

- Línea alto al acaso, 12 01 65 07, el horario de atención es de 09:00 a 18:00 horas.

- En caso de delito también puedes llamar al Centro de Justicia para las Mujeres, 3030 5450, con atención las 24 horas.

InmujeresGDL brinda asesoría jurídica y atención psicológica en caso de acoso o agresión sexual, en un horario de 8:30 a 18:30 horas.