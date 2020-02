Por vínculos con la delincuencia, desarman a Policía de San Juan de los Lagos

A petición de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad, que cuenta con elementos para creer que existen vínculos con la delincuencia, la mañana de este lunes el Ejecutivo del Estado desarmó a la Policía Municipal de San Juan de los Lagos, informó el coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo.

“La Constitución Política del Estado de Jalisco y la Ley para el Sistema de Seguridad da facultades al Ejecutivo para intervenir, desarmar, dar órdenes y evaluar a las policías municipales cuando la falta de diligencia, capacidad y compromiso de éstas ponen en riesgo una ciudad o una región”.

Explicó que por labores de inteligencia y observaciones de la Coordinación de Seguridad se dieron cuenta de que la Policía de San Juan de los Lagos “se ha mantenido alejada de su compromiso de proteger a la ciudadanía además de que existen fundadas sospechas de que existen vínculos inadecuados”.

Desde las siete de la mañana el Ejecutivo desarmó a la Comisaría a través de la Secretaría de Seguridad, que ahora tiene el mando y control de la vigilancia del municipio con 500 elementos de dicha dependencia, así como del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

De las acciones se informó al presidente municipal. “Con esto se pretende devolver la paz y la tranquilidad no solo a ese municipio sino a toda la región, además de mostrar a la ciudadanía del Estado la convicción de este gobierno de que no se va a tolerar que ninguna autoridad municipal, en particular las comisarías, se desliguen de su deber de proteger y servir a la gente”.

GC