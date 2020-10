Por "trato inhumano a los cuerpos" en el caso de los tráileres, citan a declarar a Cotero Bernal

Por su presunta participación en el mal manejo y trato inhumano de los cuerpos que fueron resguardados en tráileres refrigerantes, mismos que pasearon por distintos municipios de la metrópoli en septiembre de 2018, la Fiscalía Anticorrupción citó a declarar en sus instalaciones al ex director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal.

"Pudiera englobarse en el delito de uso indebido de facultades, pero no tiene esa denominación. Yo no era el transportador, ni son míos los cadáveres ni nada. No me están señalando ningún delito en específico".

Cotero Bernal añadió que él no debe ser el único citado a declarar por aquellos hechos en los cuales se mantuvieron dentro de los frigoríficos los cuerpos de 322 personas sin identificar, pues de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, estos son responsabilidad de la Fiscalía del Estado.

Eduardo Almaguer, ex fiscal del Estado; Aristóteles Sandoval; ex gobernador de Jalisco; Roberto López Lara, ex secretario de Gobierno, y Maricela Cobos, testigo en la firma del convenio para la renta de los vehículos refrigerantes, también deben ser investigados según su relación en el caso; aseguró Cotero Bernal.

"Eso yo no lo hice, Ciencias Forenses tampoco es responsable de eso, esa es la Fiscalía, porque ellos por no gastar, porque creo que todavía le deben a los dueños de los tráileres dos años, año y medio de renta y la destrucción de las cajas", expresó.

Luego de la declaración de este jueves, dijo, él continuará aportando las pruebas que les sean solicitadas para seguir con la investigación, mientras que los siete abogados responsables de su defensa continúan a la espera de ser notificados sobre las pruebas que deberá aportar para nutrir la investigación que sigue la Fiscalía Anticorrupción.

JM