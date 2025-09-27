Continúa en recuperación oficial vial atropellada en operativo "Salvando Vidas"

La oficial de la Policía Vial del Estado, María Fernanda De la Cerda Robles, continúa en recuperación luego de ser atropellada en un operativo nocturno de “Salvando Vidas”, instalado sobre avenida Patria, en el tramo entre las calles Boticelli y Tizano, en la colonia Vallarta La Patria.

Ayer, personal de la Comisaría instalaba el módulo para la retención de vehículos. Un conductor, que circulaba de norte a sur en Patria, notó el operativo y detuvo la marcha. Sin embargo, otro automovilista no se percató del alto y chocó con el primer vehículo.

Como consecuencia, el segundo conductor perdió el control de su automóvil y atropelló a la oficial, quien fue trasladada a la Clínica 89 del IMSS, con estado de salud regular. El choque también dejó daños materiales en el equipo de la Comisaría, así como el derribo de un poste de luz y un árbol. La circulación en sentido norte a sur de avenida Patria fue cerrada mientras se retiraban los escombros.

Ambos conductores fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Ninguno de ellos manejaba en estado de ebriedad.

