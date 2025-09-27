La polémica que envuelve a Adán Augusto López Hernández continúa y luego de la conferenfcfia de prensa que ofreció, para aclarar cuestionamientos de la prensa tras una seride acusaciones, al político se le vio molesto, pero ¿Por qué? Aquí los detalles:

Con un rostro adusto y mirada de molestia, Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado de la República, salió este viernes a dar conferencia de prensa para señalar que no ocultó sus ingresos en sus declaraciones patrimoniales, que sus recursos son lícitos, producto de sus servicios profesionales, y acusó saber quién promueve los supuestos ataques en su contra, pero se reservó dar el o los nombres.

"Yo sí sé de quién y de quiénes", dijo al asegurar que los señalamientos en su contra provienen de ataques de la derecha conservadora.

También se confrontó con los reporteros que lo cuestionaron sobre sus ingresos y relaciones con quien fuera su jefe de policía, Hernán Bermúdez Requena, hoy en prisión acusado de liderar al grupo criminal "La Barredora".

López Hernández salió a declarar luego que, por la mañana, la propia Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el coordinador de Morena en el Senado debería aclarar un reportaje difundido por Televisa en el sentido de que recibió 79 millones de pesos de empresas privadas entre 2023 y 2024, ingresos que no reportó en sus declaraciones patrimoniales como funcionario público.

"Soy político de vieja data y estoy acostumbrado a todas estas cosas (...) Como decimos allá en el pueblo: 'a todo santo le llega su capillita' y todo va a tener su tiempo".

El legislador afirmó que el reportaje se trata de una campaña que busca desacreditar al movimiento del que forma parte.

"Hemos sido objeto de un nuevo ataque de la derecha conservadora. Una campaña mediática que desde luego va más allá de una campaña en contra de mi persona, es una campaña que pretende socavar el movimiento de la Cuarta Transformación y a quienes estamos de alguna manera a la cabeza de este movimiento".

No te pierdas: Peso fuerte APLASTA al dólar en el cierre semanal

En este sentido, y con evidente molestia por el tono de los cuestionamientos, el morenista confrontó a la reportera de Televisa que le cuestionó sobre 8.9 millones de pesos que recibió de la empresa GH Servicios Empresariales.

"¿Cuánto dice que recibí?", preguntó el senador de Morena.

"Más bien le quiero preguntar yo, ¿cuál es el detalle? ¿Usted reconoce que GH es una empresa que le depositó dinero en sus cuentas, y que después fue encontrada por las autoridades como una empresa fantasma?", le reviró la reportera.

Te puede interesar: Peso fuerte APLASTA al dólar en el cierre semanal

El morenista calificó como "temeraria" la afirmación del medio de comunicación, le dijo a la reportera que miente y negó que dicha empresa no exista, para luego explicar que, según su contador, ésta tuvo un "contratiempo de tipo fiscal" en 2016, y el SAT determinó la suspensión de los sellos de facturación, pero después de un juicio se le restituyó el uso del sello digital, el 19 de julio de 2018.

Aseguró que dichos recursos recibidos fueron parte de un pago por servicios profesionales que les prestó: "Me contratan, modestia aparte, pues soy el notario público de mayor éxito en la historia de Tabasco". Y aseguró que esa transacción no representó ningún delito.

Un poco exasperado se quitaba y ponía los lentes, y con aspavientos aseguró que no otorgó contratos directos a las empresas que se mencionaron en el reportaje televisivo, y que no constituyó un conflicto de interés por su cargo como gobernador de Tabasco.

Tratando de mantenerse calmado, explicó que en 2023 obtuvo ingresos por 22 millones 626 mil 398 pesos, y en 2024 presentó un activo en estado de posición financiera de 24 millones 539 mil 998 pesos.

Detalló que en 2024 recibió otros ingresos derivados de una herencia paterna que se encontraba en juicio en Estados Unidos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA