Por no recoger su credencial, diez mil personas no podrán votar en Jalisco

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Jalisco se quedó con 10 mil 885 credenciales en resguardo pues las personas que las tramitaron no acudieron a recogerlas. En sesión del Consejo Estatal de la Junta local del INE, el vocal del Registro Federal de Electores en el estado, Rogelio Castillo Betancourt, informó que, cerrado el plazo para reclamar el documento, quienes no lo recogieron no podrán ejercer su derecho a votar el próximo primero de julio y hasta pasada la elección se reanudará su entrega.

“Fueron las credenciales que quedaron de todos los trámites que estuvimos realizando de dos años para acá. Se destruyeron tres mil 600 aproximadamente de más antigüedad. Estas diez mil aún se pueden recoger este año y el año que entra ya pasada la elección. No van a poder votar”, comentó el funcionario.

Añadió que en su mayoría quienes no recogieron su credencial son personas que fallecieron o se cambiaron de estado, entre otros factores, sostuvo que la cantidad es menor comparada con la lista nominal de más de 5 millones de personas.

Detalló que la depuración del padrón electoral incluyó dar de baja a 41 mil personas reportadas como fallecidas, mil 539 por credenciales duplicadas y 505 casos por pérdida de derechos político-electorales.

Se informó que a partir de este primero de mayo la junta local del INE inicia con la impresión de los cuadernillos de las listas nominales, que es el listado final de las personas que podrán votar.

Cerró registro de credenciales de mexicanos en el extranjero

Este lunes concluyó el plazo para que los mexicanos que residen en el extranjero manifestaran su interés por votar el próximo primero de julio, con el registro de sus credenciales en la página de internet del Instituto Nacional Electoral (INE) o su aplicación.

El vocal del Registro Federal de Electores del INE en Jalisco, Rogelio Castillo Betancourt, dijo que los próximos días se podrá conocer el registro final de paisanos que votará desde fuera del país y explicó que se espera que para el estado superen los 20 mil.

El último informe del INE respecto al tema reportó que hasta el pasado mes de marzo 58 mil 731 jaliscienses solicitaron la credencial, de estos 20 mil 160 la registraron en el portal del INE.

A partir de mayo, el INE comienza el envió de boletas para votar. Los jaliscienses que voten desde el extranjero recibirán tres papeletas para elegir presidente, senador y gobernador. Deberán devolverlas entre el 15 y 20 de junio.

El INE recibió 643 mil 698 solicitudes de credenciales de mexicanos que viven fuera del país, hasta el pasado 19 de marzo, sólo habían cumplido con el registro 199 mil 850 paisanos.

JA