Por falta de multa, ciclistas usan carril del Macrobús

En la calzada Independencia es común que ciclistas circulen por el carril exclusivo del Macrobús En un recorrido que realizó este diario, en una hora y media se detectó a nueve ciclistas ocupando el mencionado carril. En promedio, un ciclista circula por el carril cada 10 minutos.

Ante la situación, la Secretaría de Movilidad (Semov) indicó que no existe infracción debido a que las bicicletas son vehículos que no cuentan una placa o alguna otra forma de registro. Lo único que hace la Semov es solicitar a los ciclistas que no repitan dicha conducta.

Por su parte, Yeriel Salcedo, del colectivo Gdl En Bici, reconoció que utilizar dicho carril no es una situación ideal, pero que a algunos ciclistas les parece una mejor opción que circular entre los autos que circulan sobre la calzada Independencia. “Muchos ciclistas nos comentan en redes que a ellos se les hace mejor ir en el carril del Macrobús, pero sí es peligroso y más si el ciclista no cuida que venga el Macrobús, puede haber un accidente”.

Según registros de la misma Semov, en 2013 dos ciclistas fueron atropellados por el Macrobús.

En 2016 fue aprobada la “Bici Ley”, la cual reconoce derechos a los ciclistas, como el poder circular por el centro del carril derecho de las calles o la obligación de los conductores de automóviles de guardar una distancia mínima de 1.5 metros de una bicicleta.

Ya sea por descuido, falta de conocimiento, imprudencia o desinterés, ciclistas tapatíos utilizan el carril exclusivo del Macrobús para circular. EL INFORMADOR/J. Armendáriz

Ciclovía en la calzada Independencia, en el olvido

A pesar de que es común ver a ciclistas rodar por el carril del Macrobús, también hay otros sobre la banqueta de la calzada Independencia, ya que existe una línea roja que fue pensada como ciclovía en el arranque del sistema BTR.

Juan Carlos Soriano, del colectivo ciclista Paz Vial, recordó que el proyecto estaba pensado siguiendo el ejemplo europeo, el cual no dio resultado por las dimensiones de la banqueta y la calzada. “La quisieron así, no funcionó y quedó olvidada. Ni siquiera es una ciclovía oficial. Es un intento que ahí está arrumbado”, comentó.