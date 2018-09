Usuarios celebran la ampliación de puntos de MiBici con más demanda

Luis usa tres veces a la semana el puerto GDL-048 de MiBici, ubicado en el andador Escorza a su cruce con avenida Vallarta. El joven dice que toma el Tren Ligero, se baja en la Estación Juárez, y de allí va al sitio referido para trasladarse en bicicleta hasta Santa Tere.

El problema es que a veces no encuentra bicicletas. Entonces debe caminar hacia otra estación a buscar otra unidad de MiBici para poder llegar a su hogar.

“Qué bueno que van a ampliar porque hay mucha demanda, como en la que está en el parque Rojo. A mí me gusta más venir aquí, pero sí faltan más lugares”, comenta.

Flor comenta que lo mismo le ocurre en el GDL-106, colocado en las calles Juan Álvarez y Belén, en el Jardín Botánico del Antiguo Hospital Civil.

“La peor hora es alrededor de las dos de la tarde. Cuando no hay me tengo que ir caminando a la que está en el mercado (Alcalde). Lo bueno es que me he topado con gente de MiBici que seguido viene a dejar bicicletas, es excelente que pongan más espacios”.

Elena celebra el crecimiento de la estación GDL-019 de Juan Manuel y Andrés Terán. Comparte que es el puerto que más usa, desde hace más de dos años, para ir al gimnasio. La joven indica que en la zona de Chapultepec hay muchos ciclistas, por lo que es común toparse con estaciones sin espacios o sin bicicletas.

Recalca que es usuaria en horas de baja afluencia y aún así no hay bicicletas. “Me imagino que en horarios de mucha demanda el problema es mayor, sí se necesitaba crecerla y también en varias a la redonda”.

Además de las 23 estaciones que serán ampliadas, habrá 38 nuevas y dos que serán reubicadas. El director del Instituto de Movilidad y Transporte de Jalisco (IMTJ), Mario Córdova España, recordó en entrevista el pasado 16 de septiembre que quedó pendiente el proyecto de duplicar la capacidad del sistema.

Miguel Ángel es uno de los usuarios que aprovecharán las ampliaciones del sistema MiBici. EL INFORMADOR/F. Atilano

Las estaciones de Escorza y Hospital Civil, entre las que crecerán de MiBici

Las estaciones del programa MiBici ubicadas en el andador Escorza y el Jardín Botánico del antiguo Hospital Civil están entre las 23 que serán ampliadas entre octubre y noviembre de 2018. Ambas son de las más usadas.

El puerto GDL-048, localizado en Escorza y Vallarta, ha sido el segundo más utilizado entre las 236 estaciones durante tres años seguidos.

De acuerdo con los datos abiertos del sistema, durante todo 2015 registró 26 mil 677 viajes. Hasta el 20 de septiembre de 2018 van 89 mil 295 viajes; más del triple.

Otro espacio que será ajustado es el GDL-106, ubicado en las calles Juan Álvarez y Belén, en el Jardín Botánico del antiguo Hospital Civil. La afluencia de ese sitio —hasta el 20 de septiembre de 2018— es de 48 mil 628 trayectos.

La estación con más demanda es la GDL-049, ubicada en el parque de la Revolución. Es de los más grandes, ya que cuenta con 28 lugares para bicicletas. En comparación, la estación de Escorza tiene espacio para 16 vehículos y la del Jardín Botánico, para 19.

Los horarios con mayor saturación en las 236 estaciones son las 08:00 horas, 14:00, 18:00 y 19:00. Ante el problema de estaciones saturadas de bicicletas, o por el contrario, sin lugares para dejar los vehículos, existe la aplicación de MiBici que permite revisar en tiempo real la situación de cada puerto.

Además de las ampliaciones, se contemplan 38 nuevos puertos en avenidas como Ávila Camacho (para conectar Zapopan), Alcalde y Revolución. Darán prioridad a lugares cercanos al derrotero de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara. Hasta el momento, MiBici suma seis millones 348 mil 934 viajes. En total, 44 mil 52 personas están inscritas en el sistema.