Comprarán nuevas unidades para el Tren Ligero y Macrobús

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, adelantó que en los próximos días, darán a conocer la compra de nuevas unidades para el Tren Ligero y el Macrobús.

El mandatario comentó que se hará una remodelación total de las tres líneas del tren ligero y del sistema del Macrobús, lo cual se dará a conocer en los próximos días una vez finalice la licitación de unidades.

Entre las peticiones, estará el renovar los trenes de la línea 1 del tren ligero, debido a que algunas han operado prácticamente desde el inicio de sus funciones, en el año de 1989.

"Una de las principales solicitudes que tenemos de parte de los usuarios es la frecuencia. Por ejemplo, en Mi Macro y la línea 1 que son trenes ya muy viejos y son los mismos que están operando desde que originalmente fue inaugurada la línea 1".

El objetivo es aumentar la frecuencia de paso con mayor cantidad de unidades, afirmó el mandatario: "Vamos a hacer para el Mundial la reposición de trenes; vamos a traer más camiones para Mi Macro para aumentar las frecuencias".

El gobernador dijo que habrá una limpieza en las escaleras eléctricas de la línea 3 del Tren Ligero y explicó que "cuando se compraron, se compraron como si fueran para un hotel, no para un uso mucho más rudo y constante como lo es una línea de transporte público".

Detalló que se está analizando si se sustituyen o no las escaleras eléctricas actuales "porque se descomponen todo el tiempo", y aseguro que las tendrán listas para la Copa Mundial de 2026.

MB

