Isaac del Toro gana otra vez, ahora el Giro dell'Emilia 2025

Este sábado 4 de octubre, el ciclista mexicano Isaac del Toro volvió a hacer historia al consagrarse como ganador del Giro dell'Emilia 2025, una exigente prueba de 199.2 kilómetros que tuvo lugar entre Mirandola y la icónica Basílica de San Luca, en la ciudad de Bolonia, Italia. Con esta hazaña, el joven pedalista se convirtió en el primer mexicano en conquistar este prestigioso circuito, uno de los más emblemáticos del calendario europeo.

Del Toro, considerado la revelación de la temporada y una de las nuevas estrellas del UAE Team Emirates, superó al británico Thomas Pidcock y al francés Lenny Martínez, consolidando así su victoria número 14 del año. Con esta nueva actuación, el de Ensenada, Baja California, reafirma su lugar entre la élite mundial del ciclismo profesional.

La competencia se definió en los últimos metros, cuando la tensión y el ritmo aumentaron en el ascenso final a San Luca. Con una mezcla de fuerza, estrategia y serenidad, Isaac del Toro logró mantener el control frente a los ataques de rivales experimentados. Durante los metros finales, protagonizó un intenso duelo con Pidcock, en el que el mexicano demostró una determinación inquebrantable.

"Gracias a todo mundo. Estoy feliz de poder hacer el último sprint. Supe que iba a ganar hasta los últimos 15 metros", declaró emocionado Del Toro al cruzar la meta y celebrar una nueva página en su carrera.

En redes sociales, el UAE Team Emirates también celebró la hazaña con un mensaje de orgullo: "Isaac lo hace de nuevo. Se convierte en el primer mexicano en ganar el Giro dell’Emilia. Es su victoria número 14 y la número 88 para el equipo. Grande, Isaac. Otra increíble performance", publicaron en X.

��️ “Grande, Isaac! Bravo, bravo!” #GiroDellEmilia



Enjoy the finish line scenes as @ISAACDELTOROx1 claimed his first Giro dell’Emilia title on debut ��



It’s our second win in as many years�� #WeAreUAE pic.twitter.com/Z1TmEr5Enr — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 4, 2025

