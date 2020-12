Por entregar bolsas de un solo uso, Zapopan apercibe a 250 comercios

Para socializar la prohibición de las bolsas y popotes de plástico de un solo uso, el Ayuntamiento de Zapopan comenzó con visitas a establecimientos para dar a conocer la medida y hacer las recomendaciones de migrar a material biodegradable o reutilizado.

José Antonio López, director de Inspección y Vigilancia, informó que pese a que la contingencia pospuso las supervisiones, ya se han girado 250 apercibimientos.

Añadió que las bolsas de un solo uso no se pueden entregar aunque el cliente pague por ellas. “Ahorita sólo haremos apercibimientos. Esperaremos a enero o febrero para multar a los lugares que no cumplan con las medidas y la reglamentación. Sí hemos encontrado un poquito de inconformidad en negocios como puestos de tacos, por eso hemos dado un poco de más tiempo para apercibir y hacer conciencia que no deben usar este tipo de productos”.

Zapopan estableció que las multas por infringir el Reglamento de Protección al Ambiente irían desde dos mil 606 pesos y hasta tres millones 040 mil pesos. Lo que se recaude por esa vía se irá al Fondo Municipal para el Cambio Climático y Resiliencia.

JL