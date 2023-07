El regidor con licencia de Guadalajara, Carlos Lomelí, aseguró que el partido Morena ganará las próximas elecciones estatales.

"Yo creo que Jalisco es toral y seguramente eso va a permitir cambiar la geopolítica de la república porque como sabemos la CDMX está dividida en el triunfo y Jalisco es toral porque es el tercer padrón por debajo de la CDMX y Estado de México y es de suma importancia", comentó Lomelí.

Recordó que en el 2018, cuando se logró construir la confianza de los jaliscienses, Morena obtuvo un millón 490 mil votos.

"Hoy estamos obligados por ir por un millón 600 mil a un millón 700 mil votos por los ciudadanos", precisó.

En entrevista, el también aspirante a la candidatura de Morena al gobierno estatal dijo estar preparado para cuando inicie el proceso.

"Yo estoy corriendo, yo estoy trabajando y si así lo deciden los ciudadanos seguramente vamos a estar por ahí", aclaró.

En otro tema, Carlos Lomelí negó que se haya buscado al presidente municipal tapatío, Pablo Lemus, para ofrecerle la candidatura de Morena al Gobierno del Estado.

"Yo creo que eso es una guerra interna, yo creo que eso lo demerita con la militancia de Movimiento Ciudadano, más que beneficiarle le pega a Pablo".

Aclaró que Morena tiene sus estatus muy claros y su proceso de selección de los candidatos que será definido una vez definiendo al candidato a Presidente.

"Morena tiene muy claro la forma en que elige a sus candidatos y toma en cuenta sí el conocimiento, sí la militancia, si la lealtad al movimiento y hay que cumplir con tres requisitos que Pablo Lemus no cumple: No hay que mentir, no hay que robar y no hay que traicionar", precisó.

Aseguró que en Jalisco hay compañeras y compañeros que tienen capacidad para ocupar el cargo de candidato de Morena al Gobierno del Estado, que están trabajando y que están recorriendo los municipios.

Admitió que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, ha tenido acercamientos con personajes destacados de Jalisco.

"Esto es política, todo mundo tiene que escuchar a todos los actores, seguramente pudo haber estado o no, también se reunió con el rector (Ricardo Villanueva), pero aquí sobra talento, congruencia y lealtad al movimiento", afirmó.

OA