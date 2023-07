Morenistas de Jalisco, liderados por la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, Katia Castillo Lozano, y por el presidente del Consejo Político Estatal, Carlos Lomelí Bolaños, acompañados de consejeras, consejeros, militantes y simpatizantes de ese partido asistieron al festejo en el Zócalo de la Ciudad de México por el quinto aniversario del triunfo de López Obrador.

La presidenta de Morena Jalisco recordó que hace 5 años el pueblo de México logró una gran victoria al derrotar a la mafia del poder que durante años saqueó al país.

“Pero se demostró que al pueblo unido nada lo frena, por este motivo los jaliscienses estamos presentes con nuestro Presidente, acompañados de las y los integrantes del Comité Estatal y nuestro consejo”.

El doctor Carlos Lomelí Bolaños puntualizó que los logros que ha dejado este movimiento en el país son la justicia y el bienestar social para todas y todos los mexicanos y aseguró que, en poco tiempo, el movimiento transformador ha sido aceptado por la mayoría de la población.

El contingente de Morena Jalisco, en el Zócalo de la Ciudad de México. ESPECIAL

Lomelí Bolaños subrayó que todo esto es producto del cariño y el amor que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene por el pueblo, pues, dijo, sus políticas públicas están orientadas a apoyar a los más pobres y los grupos vulnerables.

“En casi cinco años de gobierno, la economía está estable, existe gobernabilidad y paz social, y las y los mexicanos pueden acceder a más y mayores oportunidades de empleo y desarrollo, todo lo cual se traduce en un mejor ingreso para el bienestar de sus familias”.

Por el contrario, dijo que en Jalisco, donde no está la Cuarta Transformación, no hay justicia social, no hay seguridad, no escuchan al pueblo y no atienden las necesidades más básicas.

Lomelí añadió que en Jalisco se debe gobernar obedeciendo al pueblo, como lo ha enseñado el Presidente de la República, pero no lo han hecho los gobiernos de Movimiento Ciudadano.

Cabe señalar que desde el 2004, Lomelí Bolaños ha acompañado a López Obrador en su movimiento transformador.

CR