La Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) se suma a la celebración rumbo a los Premios Ariel 2025 y, como parte del festejo, proyectará de manera gratuita varias de las películas nominadas.

Ubicada en avenida Periférico Norte Manuel Gómez Morín 1695, la Cineteca de la Universidad de Guadalajara se ha consolidado como un espacio de encuentro para disfrutar del cine nacional e internacional en un ambiente cultural y familiar.

En vísperas de la gala de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, del 21 de agosto al 19 de septiembre, el recinto ofrecerá entradas gratuitas para funciones especiales con películas, cortos y documentales seleccionados de los Premios Ariel y del Festival de Cine Europeo.

Conseguir un boleto no tiene complicación, basta con acudir a taquillas del recinto y solicitar tu pase para la función deseada. El personal entregará la entrada de manera gratuita, hasta agotar disponibilidad.

Cartelera gratuita de la Cineteca FICG

22 de agosto

Estado de silencio – 6:00 pm

23 de agosto

La Falla – 6:00 pm

24 de agosto

El ladrón de perros – 6:00 pm

26 de agosto

Mukí Sopalírili Aligué Gawíchi Nirúgame: La mujer de estrellas y montañas – 6:00 pm

27 de agosto

Tratado de invisibilidad – 6:00 pm

28 de agosto

Arillo de hombre muerto – 6:00 pm

Historia: Puntadas para Sápmi – 4:00 pm

29 de agosto

Armas blancas – 6:00 pm

Dormir con un tigre – 4:00 pm

30 de agosto

Animal – 6:00 pm

31 de agosto

El grosor del polvo – 6:00 pm

La trampa – 4:00 pm

2 de septiembre

Fiesta en la madriguera – 6:00 pm

El hombre de las respuestas – 4:00 pm

3 de septiembre

Jíkuri: Viaje desde el país de los Tarahumaras – 6:00 pm

Hotel Pula – 4:00 pm

4 de septiembre

Jugaremos en el bosque – 6:00 pm

Padres y madres – 4:00 pm

5 de septiembre

La cocina – 6:00 pm

Saben aquell – 4:00 pm

6 de septiembre

Párvulos: Hijos del apocalipsis – 6:00 pm

9 de septiembre

Technoboys – 6:00 pm

12 de septiembre

Vergüenza – 6:00 pm

13 de septiembre

Un actor malo – 6:00 pm

14 de septiembre

Sujo – 6:00 pm

16 de septiembre

Uma y Haggen, princesa y vikingo – 6:00 pm

Si quieres disfrutar de otras funciones fuera del ciclo de los Premios Ariel, la Cineteca ofrece martes 2x1 en línea y en taquilla. El costo del boleto general es de $60 pesos, mientras que estudiantes, docentes, egresados de la UdeG y adultos mayores con credencial vigente pagan $40 pesos mexicanos.

