La Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) se suma a la celebración rumbo a los Premios Ariel 2025 y, como parte del festejo, proyectará de manera gratuita varias de las películas nominadas.Ubicada en avenida Periférico Norte Manuel Gómez Morín 1695, la Cineteca de la Universidad de Guadalajara se ha consolidado como un espacio de encuentro para disfrutar del cine nacional e internacional en un ambiente cultural y familiar.En vísperas de la gala de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, del 21 de agosto al 19 de septiembre, el recinto ofrecerá entradas gratuitas para funciones especiales con películas, cortos y documentales seleccionados de los Premios Ariel y del Festival de Cine Europeo.Conseguir un boleto no tiene complicación, basta con acudir a taquillas del recinto y solicitar tu pase para la función deseada. El personal entregará la entrada de manera gratuita, hasta agotar disponibilidad.22 de agosto 23 de agosto 24 de agosto26 de agosto27 de agosto28 de agosto29 de agosto30 de agosto 31 de agosto 2 de septiembre 3 de septiembre4 de septiembre 5 de septiembre6 de septiembre9 de septiembre12 de septiembre13 de septiembre14 de septiembre16 de septiembreSi quieres disfrutar de otras funciones fuera del ciclo de los Premios Ariel, la Cineteca ofrece martes 2x1 en línea y en taquilla. El costo del boleto general es de $60 pesos, mientras que estudiantes, docentes, egresados de la UdeG y adultos mayores con credencial vigente pagan $40 pesos mexicanos.