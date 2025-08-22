Viernes, 22 de Agosto 2025

Cine GRATIS en la Cineteca FICG de Guadalajara: Funciones, horarios y cómo asistir

Del 21 de agosto al 19 de septiembre, la Cineteca FICG de Guadalajara ofrecerá entradas gratuitas para funciones especiales

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

La Cineteca es un punto de encuentro permanente con la cinematografía internacional y nacional. FACEBOOK/@Cineteca FICG/ESPECIAL

La Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) se suma a la celebración rumbo a los Premios Ariel 2025 y, como parte del festejo, proyectará de manera gratuita varias de las películas nominadas.

Ubicada en avenida Periférico Norte Manuel Gómez Morín 1695, la Cineteca de la Universidad de Guadalajara se ha consolidado como un espacio de encuentro para disfrutar del cine nacional e internacional en un ambiente cultural y familiar.

En vísperas de la gala de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, del 21 de agosto al 19 de septiembre, el recinto ofrecerá entradas gratuitas para funciones especiales con películas, cortos y documentales seleccionados de los Premios Ariel y del Festival de Cine Europeo.

Conseguir un boleto no tiene complicación, basta con acudir a taquillas del recinto y solicitar tu pase para la función deseada. El personal entregará la entrada de manera gratuita, hasta agotar disponibilidad.

Cartelera gratuita de la Cineteca FICG

22 de agosto

  • Estado de silencio – 6:00 pm

 23 de agosto

  • La Falla – 6:00 pm

 24 de agosto

  • El ladrón de perros – 6:00 pm

26 de agosto

  • Mukí Sopalírili Aligué Gawíchi Nirúgame: La mujer de estrellas y montañas – 6:00 pm

27 de agosto

  • Tratado de invisibilidad – 6:00 pm

28 de agosto

  • Arillo de hombre muerto – 6:00 pm
  • Historia: Puntadas para Sápmi – 4:00 pm

29 de agosto

  • Armas blancas – 6:00 pm
  • Dormir con un tigre – 4:00 pm

30 de agosto

  • Animal – 6:00 pm

 31 de agosto

  • El grosor del polvo – 6:00 pm
  • La trampa – 4:00 pm

 2 de septiembre

  • Fiesta en la madriguera – 6:00 pm
  • El hombre de las respuestas – 4:00 pm

 3 de septiembre

  • Jíkuri: Viaje desde el país de los Tarahumaras – 6:00 pm
  • Hotel Pula – 4:00 pm

4 de septiembre

  • Jugaremos en el bosque – 6:00 pm
  • Padres y madres – 4:00 pm

 5 de septiembre

  • La cocina – 6:00 pm
  • Saben aquell – 4:00 pm

6 de septiembre

  • Párvulos: Hijos del apocalipsis – 6:00 pm

9 de septiembre

  • Technoboys – 6:00 pm

12 de septiembre

  • Vergüenza – 6:00 pm

13 de septiembre

  • Un actor malo – 6:00 pm

14 de septiembre

  • Sujo – 6:00 pm

16 de septiembre

  • Uma y Haggen, princesa y vikingo – 6:00 pm

Si quieres disfrutar de otras funciones fuera del ciclo de los Premios Ariel, la Cineteca ofrece martes 2x1 en línea y en taquilla. El costo del boleto general es de $60 pesos, mientras que estudiantes, docentes, egresados de la UdeG y adultos mayores con credencial vigente pagan $40 pesos mexicanos.

XP

Temas

