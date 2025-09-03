¿Dos títulos de Maestría en dos años? Descubre cómo hacerlo posible

¿Alguna vez has escuchado sobre la doble titulación en los Posgrados? La doble titulación es una oportunidad para obtener dos títulos de Maestría de forma independiente, cada uno otorgado por instituciones de reconocido prestigio, en un solo programa académico.

Esto significa que, al finalizar tus estudios, contarás con credenciales de dos universidades líderes con visión global, lo que consolida tu preparación y visibilidad internacional.

¿Cómo funciona el esquema UAG-ASU?

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) tiene en su oferta académica el MBA Global, un programa innovador impartido en alianza con la prestigiosa Thunderbird School of Global Management de Arizona State University (ASU), reconocida como la escuela #1 en el mundo en Negocios Internacionales. Este esquema permite a los estudiantes combinar la excelencia académica de la UAG, respaldada por 90 años de historia, con el prestigio global de ASU.

Eficiente y estratégico

Este programa es único en su tipo y la UAG te acompañará en cada paso. El camino para obtener la doble titulación inicia al estudiar 5 materias del MBA Global de la UAG, de manera presencial o mixta, con clases en español.

Al concluir esas 5 materias continuarás tu ruta académica cursando las asignaturas en ASU de acuerdo a la opción que decidas tomar: Master of Leadership and Management (MLM) o el Master of Global Management (MGM).

El MLM se cursa en línea y puede tomarse en inglés o español. Este programa es excelente para quienes quieren cursar una Maestría innovadora con visión global sin salir de México.

El MGM, por su parte, es presencial en ASU y con materias en inglés, lo que brinda una inmersión completa en el campus de la prestigiosa institución de Estados Unidos.

Ahorras tiempo y dinero

Dicho esquema te permitirá tener la doble titulación en corto tiempo, ya que el programa está planteado para que en tan solo 2 años, como estudiante de tiempo completo, obtengas ambos títulos. Además, representa un ahorro importante, ya que en el caso del MGM el costo final representa una reducción del 30%, en comparación de tomar las dos Maestrías por separado, y del 60% en el MLM.

Con el MLM, desarrollarás habilidades de liderazgo y gestión para roles internacionales, además tendrás acceso a experiencias prácticas globales. El MGM, por su parte, te permitirá especializarte en una de más de 16 áreas innovadoras, lo que impulsará tu éxito.

Beneficios clave

Esta modalidad de doble titulación va más allá de obtener dos títulos en corto tiempo, también es una inversión estratégica para tu futuro profesional. Algunas ventajas son:

Reconocimiento y validez dual: Obtendrá un título de la UAG válido en México y otro de ASU con validez en Estados Unidos.

Modalidad flexible: Estudia sin interrumpir tu ritmo de vida profesional.

Conecta con el Mundo: Participa en seminarios globales y laboratorios prácticos internacionales para liderar a nivel global.

Posibilidad de trabar en Estados Unidos: En caso de seleccionar el doble grado con el MGM podrás aplicar al programa STEM-OPT que te permite trabajar hasta por tres años en Estados Unidos una vez concluido tu programa de Maestría.

¡No pierdas tiempo!

¿Estás listo para dar el siguiente paso? Se te interesó esta información, conoce más detalles de este programa transformador e ¡Iniciar tu camino hacia el liderazgo con el MBA Global UAG-ASU!