Tigre sorprende por la espalda a una veterinaria en Mazamitla | VIDEO

Un tigre en cautiverio embistió con su pata a una veterinaria que caminaba de espaldas a él en un predio localizado en el Pueblo Mágico de Mazamitla, Jalisco.

El suceso fue captado en video y rápidamente se convirtió en viral en las últimas horas debido a las impresionantes imágenes en las que se ve a un tigre pararse en dos patas y tomar y jalar a la persona a través de una delgada maya ciclónica. Luego de darle un jalón, el tigre logró soltar un zarpazo a través de la maya y luego se aferró a la chamarra de la veterinaria.

En severos momentos de tensión, la veterinaria fue auxiliada por una persona que hizo lo posible por desanudar el agarre del animal y permitir que la mujer pudiera salir por el pasillo de la jaula a través de la puerta que se encontraba a apenas unos metros de su posición.

La grabación se documentó al interior del Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) espacio de corte turístico conocido como "Camino Real del Tigre". La propia empresa aclaró que solo se trato de "un susto" y que la veterinaria se encuentra bien.

A través de un video compartido en redes sociales se tranmisió el siguiente mensaje en voz de la persona involucrada:

"Soy la médico Alejandra Mora, técnica responsable del tigre. () Me encuentro bien. El día de ayer lo que sucedió es que mi impermeable le llamó la atención, quiso jugar con él, por eso me sujetó. Intentó intervenir uno de nuestros visitantes, le pedimos que no lo hiciera porque me estaba sujetando", aseguró la veterinaria involucrada

