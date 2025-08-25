Policía Vial Jalisco reabre circulación en avenida Patria

Este lunes por la mañana, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) sufrió el cierre vial de una de sus avenidas principales debido a la caída de un árbol. Cerca de las 9:30 horas del lunes, la Policía Vial Jalisco informó el cierre de los tres carriles de dicha vialidad en su tránsito de sur a norte, es decir, en sentido de Acueducto hacia Plaza Patria.

La circulación de vehículos debió reorganizarse tomando como rutas alternas la avenida Pablo Neruda y el Anillo Periférico. Oficiales en sitio desplegaron el operativo vial mientras personal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan realizaron las maniobras para comenzar el retiro del árbol.

Hace unos minutos, Policía Vial Jalisco confirmó que las labores de retiro del árbol que cayó sobre avenida Patria terminaron, por lo que la circulación vehicular en los tres carriles fue reabierta. De igual manera, se recomienda manejar con precaución.

No se reportan mayores incidentes relacionados al suceso.

