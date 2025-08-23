Policía Vial Jalisco advierte sobre cierres viales este domingo 24 de agosto (MAPA)

El día de mañana se realizarán dos carreras pedestres que provocarán cierres viales en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Ante ello, la Policía Vial Jalisco anuncio las rutas alternas que se habilitarán para evitar contratiempos en los traslados de los ciudadanos durante la celebración de este par de eventos deportivos.

Por la Carrera Internacional Comude Guadalajara y Bomberos 10K habrá cierres viales en Avenida Mariano Otero hasta la Glorieta de los Niños Héroes y por Avenida Circunvalación Agustín Yáñez de la Glorieta La Minerva hasta el cruce con av. Mariano Otero.

Los carriles laterales de Av. Mariano Otero seguirán disponibles para el tránsito vehicular. Sin embargo, se recomienda tomar las siguientes rutas alternas:

Av. México

Av. Hidalgo y Costilla

Av. López Mateos

Av. Lapizlázuli

Av. Cruz del Sur

Av. Cristóbal Colón

La carrera está agendada de 06:30 a 08:30 horas.

De manera simultánea, la Carrera Córrele al Mercado Zapopan provocará cierres viales en el municipio. Las vías sin circulación vehicular son:

Av. Enrique Díaz de León

Av. Atemajac

Av. Manuel M. Diéguez.

Av. Venustiano Carranza

Calle San Jorge y Av. Aurelio Ortega

Ante ello se disponen las siguientes rutas alternas:

Periférico Manuel Gómez Morín

Av. Obreros de Cananea

Calzada del Federalismo

La Carrera Córrele al Mercado se realizará de 06:30 a 08:00 horas.

Se solicita a la población a tomar rutas alternas y atender las indicaciones de desvío del personal desplegado en sitio.

