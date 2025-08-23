Policía Vial Jalisco advierte sobre cierres viales este domingo 24 de agosto (MAPA)

El día de mañana se realizarán dos carreras pedestres que provocarán cierres viales en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Ante ello, la Policía Vial Jalisco anuncio las rutas alternas que se habilitarán para evitar contratiempos en los traslados de los ciudadanos durante la celebración de este par de eventos deportivos.Por la Carrera Internacional Comude Guadalajara y Bomberos 10K habrá cierres viales en Avenida Mariano Otero hasta la Glorieta de los Niños Héroes y por Avenida Circunvalación Agustín Yáñez de la Glorieta La Minerva hasta el cruce con av. Mariano Otero.Los carriles laterales de Av. Mariano Otero seguirán disponibles para el tránsito vehicular. Sin embargo, se recomienda tomar las siguientes rutas alternas:La carrera está agendada de 06:30 a 08:30 horas.De manera simultánea, la Carrera Córrele al Mercado Zapopan provocará cierres viales en el municipio. Las vías sin circulación vehicular son:Ante ello se disponen las siguientes rutas alternas:La Carrera Córrele al Mercado se realizará de 06:30 a 08:00 horas.Se solicita a la población a tomar rutas alternas y atender las indicaciones de desvío del personal desplegado en sitio.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB