Policía Vial Jalisco advierte sobre cierres viales este domingo 24 de agosto (MAPA)

El día de mañana se realizarán dos carreras pedestres en el AMG que provocarán desvíos y cierres viales

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Este domingo habrá modificación de rutas por la celebración de dos carreras pedrestes en el AMG. ESPECIAL / FACEBOOK Policía Vial Jalisco

El día de mañana se realizarán dos carreras pedestres que provocarán cierres viales en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Ante ello, la Policía Vial Jalisco anuncio las rutas alternas que se habilitarán para evitar contratiempos en los traslados de los ciudadanos durante la celebración de este par de eventos deportivos.

Por la Carrera Internacional Comude Guadalajara y Bomberos 10K habrá cierres viales en Avenida Mariano Otero hasta la Glorieta de los Niños Héroes y por Avenida Circunvalación Agustín Yáñez de la Glorieta La Minerva hasta el cruce con av. Mariano Otero.

Los carriles laterales de Av. Mariano Otero seguirán disponibles para el tránsito vehicular. Sin embargo, se recomienda tomar las siguientes rutas alternas:

  • Av. México
  • Av. Hidalgo y Costilla
  • Av. López Mateos
  • Av. Lapizlázuli
  • Av. Cruz del Sur
  • Av. Cristóbal Colón

La carrera está agendada de 06:30 a 08:30 horas.

 

De manera simultánea, la Carrera Córrele al Mercado Zapopan provocará cierres viales en el municipio. Las vías sin circulación vehicular son:

  • Av. Enrique Díaz de León
  • Av. Atemajac
  • Av. Manuel M. Diéguez.
  • Av. Venustiano Carranza
  • Calle San Jorge y Av. Aurelio Ortega

Ante ello se disponen las siguientes rutas alternas:

  • Periférico Manuel Gómez Morín
  • Av. Obreros de Cananea
  • Calzada del Federalismo

La Carrera Córrele al Mercado se realizará de 06:30 a 08:00 horas.

 

Se solicita a la población a tomar rutas alternas y atender las indicaciones de desvío del personal desplegado en sitio.

OB

