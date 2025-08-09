Sábado, 09 de Agosto 2025

Policía Vial Jalisco anuncia cierres en calles el domingo por carreras pedestres

El día de mañana se realizarán tres carreras cerrando la circulación en distintas vías del AMG

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estos son los distintos cierres viales que se presentarán el domingo por tres distintas carreras en el AMG. ESPCIAL / FACBOOK Policía Vial Jalisco

Este domingo 10 de agosto hay agendadas tres distintas carreras pedestres en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), por lo que se presentarán diversos cierres en la circulación interior de la ciudad. Ante ello, Policía Vial Jalisco dio a conocer las rutas de las carreras, los desvíos y algunos de los caminos alternos que puedes tomar en caso de que te desplaces por zonas aledañas a los eventos. A continuación te contamos de qué tratan para que estés prevenido.

Carrera Pedestre 3k, 5k y 10k sobre Terranova y Providencia

El día de mañana, la avenida Providencia y un tramo de la avenida Terranova estarán cerradas de 06:30 a 08:30 horas por la celebración de una carrera pedestre. Ante ello, la Policía Vial del estado contempla las siguientes rutas de desvío:

  • Av. Monte Video
  • Av. de las Américas
  • Ontario
  • Av. Rubén Darío
  • Av. Manuel Acuña
  • Quebec
  • Av. Pablo Casals

De igual forma se pone a disposición las siguientes rutas alternas:

  • Av. Adolfo López Mateos
  • Av. México
  • Av. Juan Palomar y Arias

Carrera Pedestre 5k sobre Mariano Otero

Un tramo de la avenida Mariano Otero, desde el cruce de Amatista hasta Tormenta, estará cerrado en sus carriles centrales para la realización de un evento deportivo desde las 06:30 hasta las 08:30 horas. La circulación se mantendrá por las laterales de la avenida, sin embargo, se recomienda utilizar las siguientes rutas alternas:

  • Av. Adolfo López Mateos
  • Av. Paseo de la Arboleda
  • Av. Lapizlázuli
  • Av. Cruz del Sur
  • Av. Niños Héroes

Carrera Pedestre 12k sobre Libertad y Paseo de las Orquídeas

La competición se realizará desde las 06:30 hasta las 09:00 horas. Las rutas de desvío son:

  • Puente Chico
  • Independencia
  • Ejido
  • Av. Juan Gil Preciado
  • Valle Tesistán
  • Bella Vista

Las rutas alternas pueden ser:

  • Av. San Mateo
  • Av. de la Arboleda
  • Carretera a Colotlán

Policía Vial Jalisco recomienda anticipar tus tiempos de traslado y tomar las rutas alternas dispuestas. Así mismo, se deberá atender las indicaciones de personal desplegado en los puntos de cierre.

Recuerda que los domingos también se realizan cierres viales semanales por los distintos tramos de la Vía Recreativa.

