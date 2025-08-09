Policía Vial Jalisco anuncia cierres en calles el domingo por carreras pedestres

Este domingo 10 de agosto hay agendadas tres distintas carreras pedestres en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), por lo que se presentarán diversos cierres en la circulación interior de la ciudad. Ante ello, Policía Vial Jalisco dio a conocer las rutas de las carreras, los desvíos y algunos de los caminos alternos que puedes tomar en caso de que te desplaces por zonas aledañas a los eventos. A continuación te contamos de qué tratan para que estés prevenido.

Carrera Pedestre 3k, 5k y 10k sobre Terranova y Providencia

El día de mañana, la avenida Providencia y un tramo de la avenida Terranova estarán cerradas de 06:30 a 08:30 horas por la celebración de una carrera pedestre. Ante ello, la Policía Vial del estado contempla las siguientes rutas de desvío:

Av. Monte Video

Av. de las Américas

Ontario

Av. Rubén Darío

Av. Manuel Acuña

Quebec

Av. Pablo Casals

De igual forma se pone a disposición las siguientes rutas alternas:

Av. Adolfo López Mateos

Av. México

Av. Juan Palomar y Arias

Carrera Pedestre 5k sobre Mariano Otero

Un tramo de la avenida Mariano Otero, desde el cruce de Amatista hasta Tormenta, estará cerrado en sus carriles centrales para la realización de un evento deportivo desde las 06:30 hasta las 08:30 horas. La circulación se mantendrá por las laterales de la avenida, sin embargo, se recomienda utilizar las siguientes rutas alternas:

Av. Adolfo López Mateos

Av. Paseo de la Arboleda

Av. Lapizlázuli

Av. Cruz del Sur

Av. Niños Héroes

Carrera Pedestre 12k sobre Libertad y Paseo de las Orquídeas

La competición se realizará desde las 06:30 hasta las 09:00 horas. Las rutas de desvío son:

Puente Chico

Independencia

Ejido

Av. Juan Gil Preciado

Valle Tesistán

Bella Vista

Las rutas alternas pueden ser:

Av. San Mateo

Av. de la Arboleda

Carretera a Colotlán

Policía Vial Jalisco recomienda anticipar tus tiempos de traslado y tomar las rutas alternas dispuestas. Así mismo, se deberá atender las indicaciones de personal desplegado en los puntos de cierre.

Recuerda que los domingos también se realizan cierres viales semanales por los distintos tramos de la Vía Recreativa.

