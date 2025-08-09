Policía Vial Jalisco anuncia cierres en calles el domingo por carreras pedestres

Este domingo 10 de agosto hay agendadas tres distintas carreras pedestres en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), por lo que se presentarán diversos cierres en la circulación interior de la ciudad. Ante ello, Policía Vial Jalisco dio a conocer las rutas de las carreras, los desvíos y algunos de los caminos alternos que puedes tomar en caso de que te desplaces por zonas aledañas a los eventos. A continuación te contamos de qué tratan para que estés prevenido.El día de mañana, la avenida Providencia y un tramo de la avenida Terranova estarán cerradas de 06:30 a 08:30 horas por la celebración de una carrera pedestre. Ante ello, la Policía Vial del estado contempla las siguientes rutas de desvío:De igual forma se pone a disposición las siguientes rutas alternas:Un tramo de la avenida Mariano Otero, desde el cruce de Amatista hasta Tormenta, estará cerrado en sus carriles centrales para la realización de un evento deportivo desde las 06:30 hasta las 08:30 horas. La circulación se mantendrá por las laterales de la avenida, sin embargo, se recomienda utilizar las siguientes rutas alternas:La competición se realizará desde las 06:30 hasta las 09:00 horas. Las rutas de desvío son:Las rutas alternas pueden ser:Policía Vial Jalisco recomienda anticipar tus tiempos de traslado y tomar las rutas alternas dispuestas. Así mismo, se deberá atender las indicaciones de personal desplegado en los puntos de cierre.Recuerda que los domingos también se realizan cierres viales semanales por los distintos tramos de la Vía Recreativa.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB