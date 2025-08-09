Elementos de la Comisaría de Guadalajara detuvieron esta mañana a un hombre de la tercera edad que fue sorprendido al interior de un registro en el cruce de la calle Jesús Capistrán y avenida Colón, en la colonia López Portillo, y quien presuntamente intentaba robar cableado de una empresa telefónica con un valor estimado de 200 mil pesos.

Personal de la empresa hizo el reporte sobre una persona al interior del registro. En primera instancia, personal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara acudió al lugar, pues podría tratarse de una persona atrapado al interior del pozo.

Sin embargo, se percataron que el sujeto no se encontraba atrapado ni herido, sino que, estaba dormido. Además, con una segueta había cortado y ocasionado daños al cableado.

Por ello, los policías tapatíos detuvieron al presunto ladrón y le aseguraron la herramienta con la cual estaba sustrayendo el material, así como cableado. El detenido, de quien no se dio a conocer su identidad, fue puesto a disposición de un agente del ministerio público, donde se determinará su situación legal y se iniciarán las indagatorias correspondientes.

