Policía Metropolitana de Jalisco enfrenta a Pablo lemus y a María Elena Limón

El tema de la incorporación de las policías municipales a la Policía Metropolitana, cuyo convenio fue firmado el pasado viernes por ocho alcaldes metropolitanos, a excepción de la alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón, ha sido motivo para que esta última se enfrente a Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, tildándolo incluso, de mentiroso.

En una entrevista realizada esta mañana en el programa de radio “Forma y Fondo”, el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro indicó que la alcaldesa sí tenía conocimiento sobre el documento que firmarían los alcaldes con el Gobierno del Estado, y que su decisión de no sumarse a la estrategia era una cuestión personal.

“Hablé con ella el jueves por la noche y lo que ella me manifestó en esa llamada, y yo tengo un gran respeto por María Elena, lo que ella me externó es que lo que la movía era más bien un asunto de índole personal, porque ya los asuntos técnicos y financieros pasaban a un segundo término, que ella tenía un asunto personal, pero no me lo quiso explicar. Me dijo Pablo, ya no es un asunto de cláusulas, de criterios técnicos, mi decisión es completamente personal y quiero que me lo respeten”, dijo.

Lemus añadió que no pretende polemizar o tener algún enfrentamiento, ni con la presidenta de Tlaquepaque ni con algún otro alcalde, y que por el contrario, deben buscarse los acuerdos necesarios para lograr la coordinación metropolitana que se busca obtener a través de la aplicación de esta nueva policía, en busca de una “visión de ciudad”.

Por su parte, María Elena Limón indicó que todo lo referido por Lemus habían sido mentiras y que nunca se le había hecho llegar el documento que firmarían el viernes 26 de julio ni le confirmaron si habían recibido su propuesta o no.

“A mí nunca me dieron ningún convenio, si ellos lo tienen pues que bueno ¿por qué no me lo dieron a mí? Yo creo que es muy delicado lo que él dice, que es personal, porque nunca ha sido personal, ha sido cuidando la legalidad, cuidando los recursos de un municipio y que bueno que me estoy enterando, que si no le entro al (proyecto) metropolitano no van a homologar a mis policías. Es muy delicado lo que acaba de decir”.

Creo que lo que dijo el señor Pablo es mentira, es un soberano mentiroso, yo en vida le he dicho que es personal, yo he argumentado mis argumentos”, aseguró.

