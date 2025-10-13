La noche de este domingo elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, lograron la localización de un menor de 17 años de edad, que contaba con una Alerta Amber activa en el estado de Guanajuato.

Los hechos ocurrieron en el módulo 2 de la Nueva Cental Camionera de Guadalajara, ubicado sobre las calles Carlos Salgado y Las Torres.

De acuerdo con la alerta, emitida tras la desaparición del menor en el estado vecino, quien fue identificado como Isaack, de 17 años, había sido visto por última vez en la ciudad de León, el pasado 11 de octubre.

Según lo informado por la Comisaría Municipal, el menor había intentado comprar un boleto a la ciudad de León, pero al ser menor y no contar con INE, le fue negada la venta.

"De inmediato personal de la central alertó a la Policía de Tlaquepaque. A la llegada de los oficiales al módulo, encontraron al menor en buen estado de salud y manifestó haberse trasladado a Guadalajara por decisión propia. Minutos después llegó un hombre quien dijo ser primo del menor, lo identificó como y le dio acompañamiento", refirió la Comisaría.

Sin embargo, no se informó sobre los motivos por los cuales habría viajado a Jalisco sin notificar a sus familiares en Guanajuato.

"Personal operativo hizo contacto con los progenitores del menor, quienes se dirigieron desde Guanajuato para realizar el proceso correspondiente de entrega", añadió la Comisaría de Tlaquepaque.

Del hecho se dio aviso al Ministerio Público especializado en personas desaparecidas, quienes determinaron que, al no existir indicios de delito ni signos de violencia, el menor fuera entregado a sus padres, previa documentación y registro fotográfico del acto, añadió la dependencia municipal.

"La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, reitera su compromiso con la atención inmediata y la coordinación para dar con el paradero de personas reportadas como no localizadas. Además agradecemos al personal de la Nueva Central Camionera de cumplir con la iniciativa de la presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura, de solicitar la INE para la compra de boletos de autobuses, y asi evitar que los menores viajen solos", finalizó la dependencia.

CT