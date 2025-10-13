Bomberos de Guadalajara controlan incendio en Jardines del Sur (VIDEO)

Elementos de la Base 3 de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara, atendieron el reporte de un incendio en la colonia Jardines del Sur dentro del municipio durante la madrugada de este lunes 13 de octubre.

Al arribo al cruce de Isla Gomera e Isla Cancún los bomberos dieron con el fuego, el cual se localizaba en una camioneta estacionada dentro de un domicilio por lo que de inmediato realizaron las acciones necesarias para controlar y extinguir el incendio, evitando que este se propagase al interior de la vivienda o a los domicilios aledaños.

En el lugar se atendió a una mujer de la tercera edad por inhalación de humo. La persona fue trasladada en estado leve para recibir atención médica. De igual forma, se rescató del interior del domicilio a un perro de un año, quien no presentó lesiones tras la revisión protocolaria.

Protección Civil y Bomberos de Guadalajara recomienda revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y evitar dejar vehículos encendidos o cargadores conectados sin supervisión para evitar este tipo de incidentes y mitigar los daños en hogares de la ciudad.

La historia fue cmpartida en redes sociales con un video en el que se muestra cómo actuaron los oficiales:

