Piden que el PAN Jalisco no tenga candidato "patiño" a la gubernatura

El ex gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, respaldó la postulación de Miguel Ángel Martínez Espinoza como candidato panista a la gubernatura, dijo que su perfil es el único que puede darle al panismo jalisciense la posibilidad de competir y una "flamita" de esperanza. El ex mandatario estatal sostuvo que quienes están aliados con Movimiento Ciudadano y el PRD no pueden pretender que el PAN tenga un abanderado maniatado por el apoyo de Ricardo Anaya, aspirante presidencial de México al Frente, al emecista Enrique Alfaro.

"Con Miguel Ángel Martínez haría campaña encantado porque no sería un candidato patiño, sería un buen candidato con principios que no le tiembla la mano para ser verdadera oposición ante el PRI y ante Movimiento Ciudadano", refirió.

Cárdenas Jiménez aseveró que el PAN puede ser competitivo a nivel estatal, sostuvo que, aunque las encuestas marquen tendencias a su favor Enrique Alfaro no tiene ganada la elección y calificó al emecista como autoritario y soberbio.

Luego de refrendar su apoyo a las aspiraciones presidenciales de Margarita Zavala, el ex gobernador afirmó que no le preocupa una posible expulsión del Partido Acción Nacional y criticó las decisiones tomadas por la dirigencia nacional del partido en la integración de sus listas de candidatos al Senado.

"El PAN hoy está pasando uno de sus momentos más críticos en cuanto a los principios que regían al partido, vemos que es muy normal que el candidato a presidente apoye al candidato a gobernador de otro partido. Me parece que con eso es la señal para que cada quien estemos en plena libertad de apoyar a quién nos dé la gana. No me preocupa o me quita el sueño si deciden expulsarme", concluyó.

LS