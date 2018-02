Cierra Margarita Zavala recolección de firmas en Jalisco

Con la instalación de módulos para la recolección de firmas en diferentes puntos del estado, la aspirante presidencial independiente, Margarita Zavala, cerró en Jalisco los trabajos para obtener respaldo a su candidatura independiente por la Presidencia de la República.

La ex panista dijo que con el “firmatón” concluye el periodo de obtención de apoyos, segura de que estará en la boleta en la elección presidencial del próximo 1 de julio.

Zavala Gómez del Campo refirió que, ante el desdibujamiento de los partidos políticos y la renuncia a sus principios de identidad, su propuesta será una alternativa. Informó que tiene validadas más de un millón de firmas y cumplió con el requisito de dispersión pues en 21 estados acreditó el 1% de la lista nominal, en Jalisco ronda las 54 mil rúbricas.

“Nosotros ya estamos en la boleta, lo hicimos a pesar de no contar con los spots con los que sí contaron los precandidatos. Además, fuimos testigos de una precampaña hecha con toda ilegalidad porque ninguno de los precandidatos contendió con otro precandidato porque les daba miedo e indebidamente gastaron dinero público para hacer sus precampañas”, comentó.

Cuestionada sobre la posibilidad de reunirse con los otros aspirantes sin partido, que obtengan las firmas, Zavala se dijo abierta al diálogo o a recibir en su proyecto a quien se quiera sumar, pero descartó cualquier posibilidad de declinar en favor de Jaime Ramírez Calderón o Armando Ríos Piter.

Sobre el conflicto interno en el PAN por la definición de las listas de candidatos, la ex diputada panista planteó que la falta de procesos democráticos es un señalamiento que se había advertido hace tiempo.

Margarita Zavala se reunió con simpatizantes en la explanada del templo del Expiatorio, donde estuvo acompañada por el ex gobernador Alberto Cárdenas y el ex diputado Tarcisio Rodríguez. La aspirante presidencial dijo que en Jalisco muchos panistas la respaldan, pero apuntó que no da nombres para no “ventanearlos”, y evadió responder a quién apoya para la gubernatura del estado.

El “firmatón” de cierre de Zavala en Jalisco comprendió la instalación de módulos para la recolección de firmas en Guadalajara, Ciudad Guzmán, Arandas y Tepatitlán.

Este lunes 19 de febrero concluye el plazo que marcó el Instituto Nacional Electoral (INE) para que los aspirantes a candidatos independientes a la Presidencia de la República recolecten firmas de apoyo. El INE deberá validad las firmas y los aspirantes deben cumplir con la fiscalización de los recursos que usaron en la obtención de apoyos.



