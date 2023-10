Piden expropiar el Bosque La Primavera

Ante la declaratoria estatal del Día del Bosque La Primavera celebrada el pasado 27 de octubre, especialistas y académicos alertan por el intento de propietarios de reducir las hectáreas del Área Natural Protegida, por lo que pidieron recurrir a distintas acciones, como la expropiación.

Natalia Osorio, integrante de Por amor a los bosques de Jalisco recuerda la promesa no cumplida relacionada con la tenencia de la tierra. “El gobernador en campaña prometió que expropiaría el bosque y no lo ha cumplido, sigue siendo propiedad privada y ejidal, sin ser un parque nacional”. Osorio considera que la cuestión de la propiedad, que es privada y ejidal, no asegura la conservación.

“Si este fuera un parque nacional y la propiedad fuera pública, el servicio fuera para la comunidad en general. Pero si desde el gobierno estatal y federal no están dispuestos a gastar en pagar mejor a brigadistas, menos en los terrenos. Parece una simulación”.

Arturo Curiel Ballesteros, profesor investigador del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), opina que uno de los retrocesos más importantes es que algunos ejidatarios se han organizado para eliminar el decreto de protección en sus terrenos. “Porque todos los decretos se sustentan en la Constitución. Me parece un retroceso enorme y una condición de vulnerabilidad innecesaria”.

Recuerda que este tipo de acciones son perjudiciales para el patrimonio de los pueblos. “Santa Ana Tepetitlán fue el primero, y recientemente nos dieron la noticia de La Venta de El Astillero. Se ampararon ante el decreto, y la resolución de algún juez les fue favorable y se han ido segregando las 30 mil 500 hectáreas que protegía el decreto federal. Me parece terrible para el bosque y todas las áreas protegidas porque crea un antecedente”.

