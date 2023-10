Hay tres juicios para desincorporar hectáreas protegidas en La Primavera

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) reporta que, hasta el pasado 30 de junio, había tres juicios cuya litis se enfoca en la desincorporación de hectáreas del Decreto de Creación del Área Natural Protegida (ANP) del Bosque La Primavera.

“Ésta defensoría del pueblo tiene conocimiento de, al menos, las siguientes acciones jurisdiccionales que se encuentran actualmente en litigio, bajo el mismo argumento: desincorporar hectáreas que forman parte del polígono del

APFFLP (Área Protegida Flora y Fauna La Primavera)”.

Según la información presentada se busca desincorporar mil 648.08 hectáreas entre los ejidos Huaxtla (El Arenal), y Licenciado Adolfo López Mateos (Zapopan). Además, hay otro litigio con el Ejido Jocotán aunque no reportan las hectáreas en juicio. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas indica que el Área Natural Protegida del Bosque La Primavera tiene una superficie de 30 mil 500 hectáreas, distribuida en territorio de los municipios: Tala, Zapopan, El Arenal, Tlajomulco de Zúñiga y administrada por la Comisión y por el Gobierno del Estado de Jalisco.

Sin embargo, el polígono del Área Natural Protegida (ANP) ya no es el mismo que se autorizó y que continúa vigente debido a la desincorporación de cientos de hectáreas por órdenes judiciales, el crecimiento urbano no planificado, y la invasión de particulares en zonas no urbanizables, conocidas como zonas urbano forestales, “es decir el incremento de asentamientos humanos irregulares a las periferias del ANPFFLP (Área Natural Protegida Flora y Fauna La Primavera), el constante cambio de uso de suelo por parte de autoridades federales que ha dado pie a la edificación de desarrollos habitacionales en las inmediaciones del ANP, situaciones que evidentemente han repercutido no solo en la preservación del ANP, sino también en la población que habita cuenca abajo”, describe la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Agrega que el polígono protegido ya no es el de 30 mil 500 hectáreas, situación que tiene cerca de quince años que se modificó. “Lo anterior, en virtud de que mediante resolución del 11 de abril de 2007 que se emitió dentro del juicio de amparo 413/2001-1 46 dictada por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, se dejó insubsistente el Decreto expedido por el ejecutivo federal respecto a la superficie aproximada de 640 hectáreas que eran reconocidas dentro del polígono del ANP en comento, y que pertenecían dichos terrenos al Ejido Santa Ana Tepetitlán, modificando judicialmente las consecuencias del Decreto en relación con la Declaración del APFFLP”.

FS