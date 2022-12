Jesús Arias es una persona de la tercera edad y camina con el apoyo de un bastón. La semana pasada intentó subir por uno de los elevadores en la estación Ciudad Judicial del Peribús, pero no servía y tuvo que recorrer el largo puente peatonal para abordar.

De los 112 elevadores que hay en el Peribús, 77 no sirven y solamente 35 son utilizados por los pasajeros con problemas de movilidad, lo que significa que siete de cada 10 tienen fallas, según información compartida por el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) por medio de Transparencia.

La Coordinación de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco confirmó que el sistema considera 112 elevadores, “de los cuales nueve no han sido concluidos y entregados, por haber sufrido daños por vandalismo; respecto al resto, la instancia responsable de operar y brindar mantenimiento es el Siteur”.

También se solicitó vía Transparencia información de las sanciones para los proveedores de los elevadores que presentan fallas o por el retraso en la entrega, no se contestó y solamente se compartió una lista con los números de contratos de la construcción del Peribús.

El pasado 6 de diciembre, Diego Monraz, secretario de Transporte, respondió que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública acababa de recibir el último lote de elevadores, por lo que iban a reunirse con ellos para ver a quién le tocaba el mantenimiento preventivo y correctivo, ya que algunas empresas debían responder por estas acciones.

Lo anterior afecta a los usuarios con movilidad limitada, como personas de la tercera edad, embarazadas o que utilizan carriola con bebés, así como a las personas que se mueven en silla de ruedas.

El Siteur respondió que “el robo, los grafitis, el daño o bloqueo a estos equipos representa el 30% de las causas por las que los elevadores no se encuentran funcionando”.

Autoridades señalan que el vandalismo ha sido factor para los equipos dañados. EL INFORMADOR/A. Camacho

Fallan los elevadores del Peribús en 34 estaciones

A casi un año de la inauguración del Peribús, los elevadores son todavía un problema en las estaciones, lo que afecta la calidad del servicio que se brinda a los usuarios, principalmente quienes tienen movilidad limitada.

A través de Transparencia, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó que de las 39 estaciones que tienen elevadores, en 34 hay al menos un elevador fuera de servicio. La mayoría de las estaciones tienen tres elevadores (interior, central y exterior).

Flora, quien es madre de un bebé y tiene que moverse con su carriola, no puede usar los aparatos porque ninguno de ellos funciona. “Aquí (en la estación El Colli) no sirve ninguno. Tampoco en la estación El Briseño. En esta última, desde que inauguraron el Peribús no sirvió ninguno”, lamenta.

Explicó que a veces les comentaban que los aparatos están en reparación. “Pero es confuso porque no sabemos si están descompuestos o los apagan”.

La mujer consideró que ayudan porque se le hace pesado subir con su carriola en todos los puentes. “Y no soy la única que trae carriola, a veces hay personas que vienen muy cargadas o que ya están grandes”.

“También pasa que las luces no están encendidas en todos los puentes y eso es peligroso; por ejemplo, en Chapalita sí están prendidas todo el tiempo, pero aquí no (El Colli)”, explicó la mujer, quien es uno de los muchos usuarios que enfrenta diversas dificultades en su andar por las estaciones de transporte público de nuestra ciudad.

El pasado 6 de diciembre, Diego Monraz, secretario de Transporte, dijo que hay elevadores que se descomponen porque les dan mal uso, “o hubo vandalismo… nos encontramos que se roban algunas partes… o se suben ocho personas cuando es capacidad de cuatro; se llegan a descalibrar. Cuando eso ocurre, entra el servicio de mantenimiento de inmediato y los vuelven a echar a andar”.

EL INFORMADOR/I. Martínez

Afirman que son los usuarios quienes dañan los elevadores

En una ficha informativa, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) respondió que aunque la gran mayoría de las personas cuidan el Peribús, “el robo, los grafitis, el daño o bloqueo a estos equipos representan el 30% de las causas por las que actualmente los elevadores no se encuentran funcionando; incluso se ha detectado que no se respeta el uso preferencial de los elevadores para personas adultas mayores, con discapacidad y/ o personas embarazadas. Con este panorama y con corte al 6 de diciembre, son 35 los elevadores que están operando”. Por ese motivo hicieron un llamado a la ciudadanía para cuidar las estaciones y unidades.

Sobre los demás equipos descompuestos, el Siteur indicó que “hay sistemas electromecánicos que, con el uso intensivo o rudo pueden un día fallar y al día siguiente se reparan. Como en cualquier sistema del mundo es algo muy común que esto ocurra y para lo que se está preparado”.

Afirmaron que existe un compromiso por parte de Siteur para que, en los próximos días se note una mejora en los problemas de mayor complejidad detectados en los elevadores. “Lo anterior, con la intervención del proveedor de mantenimiento contratado recientemente. Igualmente, es importante mencionar que una obra de tal magnitud y con su ubicación geográfica está sujeta a las inclemencias del tiempo y otras circunstancias ajenas al Sistema.

Por ejemplo, las tormentas del pasado temporal causaron afectaciones importantes en fosos de 12 equipos, mismos que están siendo intervenidos por la empresa contratada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP)”.

Los baños de las estaciones están arrendados, a cambio de su mantenimiento y limpieza, a “Mega Toilet”, la concesionaria de los baños públicos en mercados de Guadalajara. EL INFORMADOR/A. Camacho

No hay datos sobre el uso de baños y lactarios

Una de las novedades del Peribús es que ofrece el servicio de baños públicos y lactarios a los usuarios. A través del Transparencia se les pidió conocer sobre las personas que los habían usado, así como quienes solicitan el resguardo de bicicletas, pero no tienen información. El costo por usar el baño es de cinco pesos.

La Dirección de Transporte Multimodal respondió que no existe un título de concesión sino que se encuentra firmado un contrato de arrendamiento con la persona jurídica “Mega Toilet” S.A de C.V, que es la concesionaria de los baños públicos en mercados de Guadalajara.

Respecto de los módulos que forman parte de la infraestructura del Peribús, dijo que incluye la operación y prestación de los servicios sanitarios, lactarios ciclopuertos y espacios comerciales, “por lo que al ser un servicio prestado por el arrendatario, la dirección no cuenta con información estadística de los usuarios a que se alude en la solicitud”.

Agregaron que las partes estipularon que el pago por concepto de renta para los módulos de servicio será por medio de una contraprestación, pago en especie, que consiste en el mantenimiento y limpieza, así como las instalaciones de las áreas perimetrales y entorno. El arrendatario se obliga a prestar los servicios en los “módulos de servicio” con eficacia, calidad y limpieza, siendo de su exclusiva responsabilidad contar con personal suficiente y capacitado así como insumos necesarios para su funcionamiento”.

Se obliga el acceso sin costo a los lactarios así como el acceso sin costo al baño destinado a personas con discapacidad.