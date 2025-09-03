Miércoles, 03 de Septiembre 2025

Elite Last Mile Industrial Parks celebra su aniversario a lo grande

Elite es una cadena de parques industriales en donde la seguridad, el equipamiento y los servicios, conviven de forma única en las mejores ubicaciones

Por: Xochitl Martínez

Sergio O’ Farril González, Ernesto Sánchez Proal, Sergio O’ Farril, Lorena Martínez, Luis Montes De Oca, Bruno Martínez y Antonio Gómez Tenorio en el aniversario de Elite Last Mile Industrial Parks . GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de septiembre 2025

Sergio O’ Farril. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Liliana Navarro y Juan Carlos Leaño. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Fernando Shelley y Karla Mora. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Gaby Garza y Ale Ibarra. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Alejandro Luthe. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Marcela Karthel. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Diego Velasco, Álvaro Jiménez y Juan Carlos García. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Alberto Orozco, Luly Haro, Gaby García y Christian Ramírez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Concierto de MIST y su show Euphorya. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Renata Sahagún y Galo Borrego. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Aniversario 5.5. de Elite Last Mile Industrial Parks. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Adriana Briseño y Alejandro Martínez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Luis Montes De Oca. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Checo Barrera y Esteban Alzati. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Concierto de MIST y su show Euphorya. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Aniversario 5.5. de Elite Last Mile Industrial Parks. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Elite Last Mile Industrial Parks celebró su aniversario 5.5 con una gran fiesta. Los anfitriones de la velada fueron Luis Montes de Oca y Sergio O’Farril, socios fundadores de Elite Last Mile Industrial Parks, quienes dieron la bienvenida a los invitados, entre ellos se contó con la presencia especial de Ernesto Sánchez Proal, presidente de American Chamber of Commerce Capítulo Jalisco; Bruno Martínez Zurita, presidente de la Asociación de Parques Industriales de Jalisco, así como autoridades de Jalisco, La Paz (Baja California), Guadalupe (Nuevo León) y Puerto Vallarta.

El evento comenzó con un coctel de recepción, para después dar paso al acto protocolario con las palabras del presídium e invitados especiales, incluso algunos de ellos que no pudieron asistir enviaron emotivos mensajes.

Los invitados disfrutaron de una deliciosa cena acompañada por coctelería, que fueron servidas por Del Moral Catering. El menú consistió en bocadillos mexicanos reinventados, postres únicos y su icónico digestivo Moralillo. Para cerrar con broche de oro se ofreció un concierto con el grupo Myst Euphoria, que puso a bailar a todos con los éxitos de los ochenta.

A lo largo de este tiempo, Elite Last Mile Industrial Parks se ha consolidado como la desarrolladora de parques industriales de última milla con mayor y sólido crecimiento, que ha contado con el apoyo de socios, clientes, amigos, familia y autoridades municipales y estatales.

Elite es una cadena de parques industriales en donde la seguridad, el equipamiento y los servicios, conviven de forma única en las mejores ubicaciones, siendo el espacio ideal para que trabajar se convierta en la mejor experiencia del día a día.

Resalta sus conceptos de plusvalía, calidad, ubicación, funcionalidad, confianza y certeza jurídica. Asimismo destaca por la entrega de proyectos en tiempo récord y su presencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, Monterrey y Baja California Sur.

Evento: Aniversario 5.5. de Elite Last Mile Industrial Parks.

Lugar: Sede Stage.

Fecha: 28 de agosto de 2025.

Invitados: 1,300.

