Miércoles, 03 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Lugares con antojitos mexicanos mejor calificados en GDL, según Google

Aquí te compartimos algunos de los lugares mejor calificados por Google para comer o cenar antojitos mexicanos

Por: El Informador

Top 5 de lugares con antojitos mexicanos en Guadalajara. SUN / ARCHIVO

Top 5 de lugares con antojitos mexicanos en Guadalajara. SUN / ARCHIVO

Se acerca el 15 de septiembre, fecha en la que las mexicanas y los mexicanos nos preparamos para dar el famoso “Grito de Independencia”, pero no sólo eso, buscamos también los mejores lugares para comer auténtica comida mexicana.

Por lo anterior, si estás buscando dónde comer o cenar antojitos mexicanos previo al 16 de septiembre, Día de la Independencia de México, aquí te compartimos algunos de los lugares mejor calificados por Google.

LEE: Pensión Bienestar: Apellidos que reciben su depósito la semana del 1 al 5 de septiembre

Top 5 de lugares con antojitos mexicanos en Guadalajara:

Tomate taquería

Av. Chapultepec Sur #361
4.7 estrellas de calificación
Más de 16 mil comentarios

La Tequila, cocina de México

Av. México #2830
4.7 estrellas de calificación 
Más de 7 mil 500 comentarios

Te puede interesar: Pensión Bienestar: Calendario OFICIAL de pagos de septiembre 2025

La Chata de Guadalajara

Ramón Corona #126
4.6 estrellas de calificación
Más de 22 mil comentarios

El Pilón de los Arrieros

Galeana #388
4.6 estrellas de calificación
Más de 3 mil 300 comentarios

Cenaduría Doña Guille

Jaime Nunó #1032
4.5 estrellas de calificación
Más de 4 mil 800 comentarios

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03  

MV

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones