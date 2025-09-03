Se acerca el 15 de septiembre, fecha en la que las mexicanas y los mexicanos nos preparamos para dar el famoso “Grito de Independencia”, pero no sólo eso, buscamos también los mejores lugares para comer auténtica comida mexicana.Por lo anterior, si estás buscando dónde comer o cenar antojitos mexicanos previo al 16 de septiembre, Día de la Independencia de México, aquí te compartimos algunos de los lugares mejor calificados por Google.Tomate taqueríaAv. Chapultepec Sur #361 4.7 estrellas de calificación Más de 16 mil comentariosLa Tequila, cocina de MéxicoAv. México #2830 4.7 estrellas de calificación Más de 7 mil 500 comentariosLa Chata de GuadalajaraRamón Corona #126 4.6 estrellas de calificación Más de 22 mil comentariosEl Pilón de los ArrierosGaleana #388 4.6 estrellas de calificación Más de 3 mil 300 comentariosCenaduría Doña GuilleJaime Nunó #1032 4.5 estrellas de calificación Más de 4 mil 800 comentarios*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV