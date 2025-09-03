Se acerca el 15 de septiembre, fecha en la que las mexicanas y los mexicanos nos preparamos para dar el famoso “Grito de Independencia”, pero no sólo eso, buscamos también los mejores lugares para comer auténtica comida mexicana.

Por lo anterior, si estás buscando dónde comer o cenar antojitos mexicanos previo al 16 de septiembre, Día de la Independencia de México, aquí te compartimos algunos de los lugares mejor calificados por Google.

Top 5 de lugares con antojitos mexicanos en Guadalajara:

Tomate taquería

Av. Chapultepec Sur #361

4.7 estrellas de calificación

Más de 16 mil comentarios

La Tequila, cocina de México

Av. México #2830

4.7 estrellas de calificación

Más de 7 mil 500 comentarios

Te puede interesar: Pensión Bienestar: Calendario OFICIAL de pagos de septiembre 2025

La Chata de Guadalajara

Ramón Corona #126

4.6 estrellas de calificación

Más de 22 mil comentarios

El Pilón de los Arrieros

Galeana #388

4.6 estrellas de calificación

Más de 3 mil 300 comentarios

Cenaduría Doña Guille

Jaime Nunó #1032

4.5 estrellas de calificación

Más de 4 mil 800 comentarios

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV