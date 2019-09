Perfilan aval a Congreso Constituyente

Con observaciones como integrar una mesa para que los ciudadanos hagan aportaciones y que el Poder Legislativo tenga la última palabra en el proyecto de una nueva Constitución; la bancada de Morena en el Congreso estatal perfiló su voto a favor de la reforma con la que se creará la figura del Congreso Constituyente. La coordinadora morenista, Érika Pérez García, refirió que apoyarían la reforma si les permiten poner candados para que no sea a modo de la administración estatal.

"Esas son las observaciones que proponemos, si nos las aprueban iríamos a favor. Son pequeños candados que estamos poniendo porque no estamos de acuerdo en que se hagan las leyes a modo del gobernador, entonces buscamos que sea una participación ciudadana más abierta", argumentó.

Pérez García sostuvo que hay consenso entre los integrantes de su fracción en apoyar la reforma si se integran sus observaciones.

La priista, Mariana Fernández, matizó su postura en contra de la reforma. Aunque votó en contra del dictamen en comisiones y denunció ilegalidades en su aprobación, la coordinadora de la bancada del PRI dijo que revisará el asunto con su dirigencia estatal.

"Nosotros hemos alzado la voz por los errores en el tema legislativo. Estaremos esperando una definición como partido, no es una definición de los tres diputados del PRI. Nosotros nunca hemos dudado de las bondades del Constituyente. No estamos en contra, no es que sea lo peor que le va a pasar a Jalisco, pero decimos que por lo que se está viviendo en este momento en el Estado hay cosas mucho más importantes. Si esa es su refundación, allá ellos", expuso.

Argumentó que su voto en contra en comisiones fue porque no le entregaron con tiempo los documentos. Apoyó que sea el Congreso del Estado quien vote el proyecto final de una eventual nueva Constitución local.

La priista minimizó la intención de formular una nueva Constitución local, recordó que la legislación estatal no puede contravenir lo considerado en la Constitución Federal.

Por su parte, Salvador Caro, presidente del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, apuntó que continúa el diálogo para construir acuerdos y planteó que esperan destrabar el tema con el PAN para aprobar la reforma. El emecista se dijo abierto a incluir las modificaciones planteadas por Morena.

Caro evadió confirmar cuántos votos a favor de la reforma tendrían "amarrados". La modificación contaría con el respaldo de los 16 legisladores de Movimiento Ciudadano y los dos del PRD. El del diputado del Partido del Trabajo y la legisladora del Partido Verde. Si suma el aval de los seis legisladores de Morena le alcanzaría para conseguir la aprobación, que se reforzará en caso de que los tres priistas también la respalden.

Al tratarse de una reforma constitucional requiere de al menos 26 votos y posteriormente el aval de 63 ayuntamientos. El dictamen está agendado para votarse en la sesión de pleno del Legislativo de este miércoles.

El proyecto de reforma impulsado por el gobernador, Enrique Alfaro, adiciona a la Constitución estatal el artículo 117 bis, que crearía la figura del Congreso Constituyente, primer paso para discutir una nueva Carta Magna local.

PARA SABER

Peticiones de Morena para avalar Constituyente

Mesa de consulta a los ciudadanos.

Que sea honorífico el cargo de los integrantes del Constituyente.

El Congreso del Estado deberá aprobar un eventual proyecto de nueva Constitución local.

El plazo para elaborar una nueva Constitución sería de hasta un año.

OB