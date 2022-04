Pensión del Bienestar Guadalajara: Registro para apoyo de adultos mayores se hace en 30 minutos

Media hora es lo que tardaron los próximos beneficiarios a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores para su registro en el módulo instalado en el Parque San Jacinto, en el municipio de Guadalajara.

María Martha, con 65 años cumplidos, acudió pensando que esperaría todo el día, “pero no, tardé una media hora en lo que me formé y me pasaron para registrarme”.

Además, señaló que le explicaron todo el proceso de manera clara.

El único “retraso” que algunos tuvieron fue no llevar copias de sus documentos, sin embargo, coincidieron en la rapidez.

María del Tránsito acudió primero a Tonalá, de donde es oriunda, pero al darse cuenta que ahí no había, recordó que en el parque los estaban inscribiendo.

“Creí que iba a tardar mucho, pero acabo de llegar y ya casi paso, solo me faltaron unas copias”, dijo.

¿Hasta cuándo estará instalado el módulo?

La Secretaría del Bienestar informó que el módulo de registro estará del lunes 18 de abril y hasta el sábado 30.

Podrán llevar a cabo el proceso quienes hayan cumplido 65 años entre los meses de enero y abril del presente año.

Aunque en un inicio se indicó que sería por letra de apellido, una Servidora de la Nación confirmó a este medio que se hizo de esta manera para evitar aglomeraciones, pero, al ver que no había mucha gente, decidieron recibir a todos.

GC