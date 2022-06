Una vez más, la Delegación de Programas para el Bienestar Jalisco abrió el registro para la incorporación de adultos mayores de 65 años al programa de pensiones que otorga la Federación, buscando llegar en esta ocasión a 20 mil personas más.

Así lo informó la delegada en Jalisco de los Programas para el Bienestar, Katia Meave, quien indicó que el registro permanecerá abierto desde hoy lunes 20 y hasta el próximo 3 de julio en las distintas sedes instauradas para ello, a fin de que las personas que cumplieron 65 años entre mayo y junio pasado, así como todas aquellas mayores de esta edad que no se han sumado al programa, puedan hacerlo, y se incorporen al padrón que actualmente contempla a 671 mil beneficiarios.

También pueden registrarse en los centros integradores de cada municipio en todo el Estado y en los Bancos del Bienestar.

"El objetivo de esta pensión es contribuir a la población adulta mayor a través del otorgamiento de un apoyo no contributivo. Dicho programa del Gobierno Federal refrenda la visión de que las y los adultos mayores son titulares de derechos económicos y sociales y que debe garantizarse su cumplimiento, de manera gratuita y directa, sin intermediarios, mediante el uso de una tarjeta bancaria", dijo durante el evento de arranque, llevado a cabo en el Parque San Jacinto, en Guadalajara.

¿De cuánto es el apoyo?

A las y los benficiados de este programa se les brinda un apoyo bimestral de 3 mil 850 pesos, depositados en su tarjeta bancaria, de la cual pueden extraer el dinero que necesiten o pagar con ella en cualquier establecimiento que acepte pago con tarjeta.

Además de sumar a 20 mil adultos mayores más, se entregarán 39 mil tarjetas a beneficiarias y beneficiarios que iniciaron su incorporación el pasado mes de abril, y de acuerdo con Meave Ferniza, para entregarla un servidor o servidora de la nación le llamará para informarle qué día puede pasar a recogerla con su identificación oficial.

La delegada también estuvo acompañada por los directores regionales de Guadalajara y Zapopan, Marco Gutiérrez, y Gerardo Galicia, quienes recordaron que la incorporación al programa, además del Parque San Jacinto, se realiza en 139 centros integradores y en los Bancos del Bienestar.

Ana Bertha Guevara acudió al punto en el Parque de San Jacinto. EL INFORMADOR/ R. BOBADILLA

Apoyo les servirá para comprar medicinas

Ana Bertha Guevara tiene 68 años. Hoy, luego de haber iniciado su trámite en el mes de abril, recibió su tarjeta bancaria para comenzar a recibir el apoyo a partir de la primer quincena de julio.

La mujer se dijo muy contenta de haberse incorporado al programa que se ha convertido en un beneficio constitucional, es decir, es universal y una vez otorgado no puede ser retirado.

Con este apoyo, dijo, podrá tener una ayuda extra para comprar sus medicamentos ahora que se encuentra en la recta final para vencer el cáncer de mama que la atacó por varios años.

"El día de ayer me hablaron que viniera por mi tarjeta. Llegué y me atendieron muy bien, tienen mucha paciencia para atendernos y ayudarnos. Llegué y en media hora salí, están muy bien organizados. Me va a servir para mis medicinas, para camiones, para comida, para lo que vaya saliendo", dijo la mujer tras recibir su tarjeta.

Basilia Martínez asistió acompañada por su hijo para recoger su tarjeta donde recibirá el apoyo económico. EL INFORMADOR/ R. BOBADILLA

Basilia Martínez, de 79 años, también recibió hoy el plástico en el cual comenzará a recibir el apoyo. Ella fue acompañada por su hijo José Severiano, debido a que ya no puede caminar muy bien, pero se dijo contenta de poder acceder a este apoyo.

"Yo tengo artritis y osteoporosis, y gasto mil, mil 300 pesos en medicina cada mes. No tengo pensión del seguro social, entonces este apoyo va a ser de mucha ayuda para poderme comprar mis medicamentos, mis pastillas, para sentirme mejor, para eso quiero la ayuda", dijo la mujer.

¿Qué documentos requiero para el registro?

CURP

Identificación oficial vigente (credencial de elector, cartilla, cédula profesional, pasaporte, carta de identidad, credencial del Inapam)

(credencial de elector, cartilla, cédula profesional, pasaporte, carta de identidad, credencial del Inapam) Comprobante de domicilio con vigencia máxima de seis meses (luz, agua, teléfono, predial)

con vigencia máxima de seis meses (luz, agua, teléfono, predial) Teléfono de contacto (es muy importante para que a éste numero puedan comunicarse quienes entregarán la tarjeta).

¿A dónde puedo acudir a registrarme?

Parque San Jacinto, Guadalajara: Javier Mina y avenida San Jacinto, de las 9:00 a las 16:00 horas (incorporación y entrega)

Javier Mina y avenida San Jacinto, de las 9:00 a las 16:00 horas (incorporación y entrega) Palacio Federal, Guadalajara: Paseo Alcalde y Hospital (entrega)

Guadalajara: Paseo Alcalde y Hospital (entrega) Cebetis 246, Zapopan: Boulevard del Rodeo y Juan Pablo II (entrega)

Zapopan: Boulevard del Rodeo y Juan Pablo II (entrega) Centro Cultural Catra, Zapopan : unidad Fovissste en Periférico Belenes (incorporación)

: unidad Fovissste en Periférico Belenes (incorporación) Sader Zapopan , Periférico Poniente 3101, Tabachines (incorporación)

, Periférico Poniente 3101, Tabachines (incorporación) Centro Cultural de la casa ejidal de Tesistán , Ramón Corona 28 (incorporación)

, Ramón Corona 28 (incorporación) Asociación vecinal Arcos de Guadalupe, Zapopan: San Luis Gonzaga 5460 (incorporación)