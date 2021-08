Para poder ser beneficiarios de una pensión del Gobierno federal, y recibir tres mil 100 pesos bimestrales, los adultos mayores de 65 años tenían que llevar varios documentos, pero también asistir con cita. De esto último no todos estaban enterados.

En un sondeo realizado por este medio a 20 adultos mayores quienes se encontraban formados en las instalaciones del Centro Integrador de Bienestar ubicado en Fray Antonio Alcalde, al menos 15 tuvieron que dar dos vueltas: un día por su cita y otro para entregar papeles. Mientras que el resto, aunque iba listo con papeles, no los recibieron por falta de cita.

Lo primero, pese a que a varios los registraron vía electrónica pues, según lamentaron, no sirvió de nada ya que no les llamaron. Incluso hubo quienes acudieron previamente a otras oficinas, pero tampoco recibieron llamada.

“Habíamos ido a Lerdo de Tejada y dejamos papeles los primeros días de este mes, dijeron que nos iban a hablar pero no fue cierto. Así que vinimos ayer y nos dijeron que aquí era el único lugar donde nos iban a registrar y nos hicieron cita. Hoy nos tocaba a las 11 de la mañana”, compartió Angelina, quien llegó a las 9:30 de la mañana y fue atendida a las 12:30 del día.

No es la única. Había quienes, pese a que tenían la cita a las 11 horas, llegaron temprano con la esperanza de ser de las primeras personas, aunque esto significó una hinchazón en rodillas o tobillos por esperar tanto tiempo, pues fueron atendidos pasadas las 12 del día.

“Ayer hicimos la cita aquí para hoy. Me urge arreglarlos y nos traen a vuelta y vuelta y nos hacen esperar mucho. Tengo artritis y mi pie ya está hinchado. Además tengo prótesis en la cadera. Debemos ser legales e ir pasando como vamos, pero ya van atrasados por más de una hora”, dijo María Elena, mientras que Lupita esperaba con su rodilla hinchada.

Por su parte, a Magdalena le hicieron dar varias vueltas. La primera vez le dijeron que la CURP tenía que contar con una leyenda debajo, pues ella nació en Nayarit.

“Me hicieron ir al archivo general y me dijeron que no se podía porque era de otro Estado. Llegué de nuevo aquí y me dijeron que sí se podía. Fui de nuevo al archivo y volví y me dijeron que siempre sí se podía pero que las citas las daban a las ocho de la mañana. Regresé al día siguiente y le dieron la cita para hoy a las 11, pero ya son 12:30 del día”, compartió Laura, su hija.

Fue hasta poco antes de la una de la tarde cuando comenzaron a entregar los recibos que demostraban su registro. Pero, dijeron, les comenzarán a entregar su pensión en cuatro o seis meses.

SABER MÁS

Los requisitos son los siguientes

65 años cumplidos.

Documento de identificación vigente que puede ser la credencial para votar.

Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada.

Acta de nacimiento (reciente y legible).

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (CFE o Siapa).

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores. Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

JM