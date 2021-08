Reina caos en inscripción a programa de apoyo a adultos de 65 años y más

Desinformación y molestia vivieron adultos mayores de 65 años y más que acudieron para registrarse en el programa de pensiones federales de la Secretaría de Bienestar ubicada en la Colonia Arcos Vallarta en Guadalajara, algunos llevaban toda su documentación y los mandaron a otros centros integradores, muchos hicieron un gasto económico para llegar a las instalaciones y por el estado físico y de salud será difícil para ellos recuperarlo.

En el sondeo realizado por este medio de comunicación, constató que más de 25 personas coincidieron que en la calle Miguel Lerdo de Tejada con número 2466 los podrían recibir para inscribirlos para obtener su pensión bimestral de tres mil 100 pesos y los dirigían a otros lugares señalando letreros en cartulinas, incluso dos ciudadanos que venían de Chapala los regresaron a su municipio.

Joaquín Serrano, de 68 años y procedente de Atotonilquillo delegación de Chapala, detalló la falta de organización, ya que incluso en su municipio no hay quién los asesore. Estaba acompañado de su hermano adulto mayor, José Serrano.

“Un camarada del pueblo nos dijo que aquí estaba fácil, que viniéramos para acá a registrarse y que aquí no puede registrarse uno. Que ahora nos traían el dato de a dónde vamos. Mucha desinformación, ya tenemos una hora para que nos digan a dónde nos tenemos que ir a registrar”, comentó Joaquín.

A todos los adultos mayores los mandaban a centros integradores donde supuestamente se realiza el proceso de vinculación para el programa para el Bienestar a personas adultas mayores, son en total 10 puntos de registro en la ciudad, en Guadalajara cuatro centros, Zapopan y Tlaquepaque con dos respectivamente, Tonalá y Tlajomulco con uno.

Reyes Flores Valencia, de 65 años acudió a uno de los centros en Guadalajara el de Palacio Federal. De ahí lo regresaron a Lerdo de Tejada, explicó que no hay nada de información, además de que la servidora de la nación atendía de manera molesta.

“Fui a Palacio Federal y que no había línea, que me viniera aquí directamente, eso fue el 9 de agosto, llego y con la novedad de que no están apuntando gente aquí y es puro reclamo de personas que no le ha llegado su dinero. Lo que me duele es que pagué 150 pesos por el taxi para que me trajera, ya me gasté lo que iba a utilizar para comer. No hay atención”, señaló.

Patricia Covarrubias, de 67 años, describió que a ella quedaron en llamarle para el registro y nada más no recibió una notificación, tuvo que acudir a las oficinas de la colonia Vallarta Arcos para verificar lo que sigue.

“Ahora resulta que ya no es aquí y es en estos lados. A mí me dijeron que me iban a hablar porque ya tenía esta hoja y mis teléfonos atrás, me vine cerciorarme. Es la primera vez para estar segura de todos mis papeles”.

Se buscó la versión de la Secretaría de Bienestar. Servidores de la nación del área de comunicación adjuntaron un documento con los diez centros integradores en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara, y en las próximas horas prometieron vincular una entrevista con el delegado en Jalisco, Armando Zazueta Hernández.

Resaltaron los servidores públicos que es importante que la población de la tercera edad sepa que pueden certificar un auxiliar para que lo asista a realizar todos los movimientos de incorporación al programa.

Los requisitos son los siguientes:

65 años cumplidos.

Documento de identificación vigente que puede ser la credencial para votar.

Clave Única de Registro de Población (CURP) (Certificada)

Acta de nacimiento (reciente y legible)

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (CFE o Siapa)

El monto de apoyo económico que reciben los adultos mayores es de tres mil 100 pesos entregados bimestralmente. La pensión después de cumplir con toda la documentación estaría llegando a los beneficiarios entre seis a ocho meses.

Los números de contacto de la Secretaría de Bienestar en Jalisco para la vinculación e información de adultos mayores que se quieran registrar son los siguientes: 33 3616 6670 extensión 41342, 41343, 41344, 41345, 41346, 41347, 41355.

