Pedro Kumamoto ofrece soluciones para la Miramar y el Colli

Pedro Kumamoto, candidato por la presidencia municipal de Zapopan por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco” prometió invertir todo lo necesario para resolver el problema de inundaciones en las colonias Miramar, Paraísos del Colli y alrededores.

Acompañado por Claudia Delgadillo y Güicha Ramírez, los tres aspirantes sostuvieron un mitin con vecinos de las colonias antes señaladas donde habló de crear la unidad deportiva que tanto pide la gente de la zona.

“Para nosotros es prioridad devolver los espacios públicos a la gente. Cuando el dinero del pueblo no se desperdicia en los negocios de unos cuantos, resulta que las calles ya no se inundan, que la basura no se acumula afuera de las casas, que los terrenos baldíos se convierten en parques y que Miramar puede tener la unidad deportiva que tanto merece”, indicó.