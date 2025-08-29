La Secretaría del Transporte (Setran), dio a conocer este viernes que, en coordinación con el equipo de Supervisión al Transporte, inició un operativo de vigilancia para inhibir el servicio de transporte público que algunas personas han comenzado a prestar en motocicletas.

La penalización por esta conducta podría alcanzar los 22 mil 638 pesos y el retiro de la unidad, recordó la dependencia estatal.

De acuerdo con la información disponible, a través de plataformas digitales es que se ha comenzado a ofrecer este servicio, sin embargo, aunque algunas empresas cuentan con la autorización para operar en la Entidad, no cuentan con el permiso para ofrecer esta modalidad de viaje.

Es por ello que, para inhibir este "servicio" de transporte público de personas en motocicleta, la Secretaría de Transporte (Setran) inició un operativo de vigilancia con el equipo de Supervisión al Transporte.

Hasta el momento suman al menos cuatro las unidades retiradas como parte de estos dispositivos.

"La Setran hace un atento llamado a la ciudadanía para evitar utilizar este tipo de servicios, que representan un riesgo para las y los usuarios y para la seguridad vial del resto de las personas", instó a través de un comunicado.

También exhorta a los conductores a abstenerse de participar en este tipo de prácticas, ya que además de comprometer su integridad física y la de la persona pasajera, se exponen a sanciones legales y administrativas.

Ante cualquier irregularidad en los servicios de transporte público, se invita a reportar el hecho a los teléfonos 33-3819-2419 y 33-3819-2426, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, así como en las redes sociales de la Secretaría de Transporte en Facebook (@SecretariadeTrasnporteJal), en X (@TransporteJal) o en el sitio web setran.jalisco.gob.mx/contacto-setrans.

