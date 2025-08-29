Muere un hombre y lesionan a un menor tras ataque a balazos en el Periférico en Zapopan

La noche de este viernes un hombre fue asesinado a balazos luego de un ataque directo registrado sobre el Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan.

La Comisaría de Seguridad Pública del municipio informó que, derivado de múltiples reportes al 9-1-1 por detonaciones de arma de fuego, se trasladaron hasta el cruce de Camino a San Isidro y la lateral del Anillo Periférico, en la colonia Industrial Zapopan Norte.

Fue ahí donde encontraron una camioneta Nissan Kicks color rojo 2023 que era tripulada por un masculino y un menor, de quienes no se informó su parentesco y quienes presentaban varios impactos de proyectil de arma de fuego, por lo que solicitaron la presencia del personal paramédico para su valoración. Sin embargo, a su llegada confirmaron que el hombre adulto ya había fallecido.

De acuerdo con lo referido por testigos en el sitio, los causantes fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta color negro, quienes llevaron a cabo la agresión de manera directa para después darse a la huida con dirección a Periférico y Juan Gil Preciado.

Los hechos fueron turnados al Ministerio Público de la Fiscalía Estatal en espera de que se lleven a cabo las diligencias correspondientes para dar con el paradero de los agresores y determinar las líneas de investigación en el caso.

El menor lesionado fue llevado a un puesto de socorros para su atención médica, mientras que el cuerpo del adulto fue llevado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en espera de que se le practique la autopsia de ley y de que sea reconocido oficialmente por sus familiares.

