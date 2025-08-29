La Fiscalía de Jalisco reportó el día de ayer que apoyó en el traslado y deportación de Patrick “N”, de 54 años, hombre buscado por la oficina del Servicio de los Marshals de Estados Unidos.

El fugitivo es señalado por su probable responsabilidad en un ataque con arma de fuego cometido California en el año 2013, al parecer en contra de una expareja .

Patrick "N" habría entrado de manera ilegal a México en calidad de fugitivo, y se mantuvo escondido hasta el 27 de agosto, cuando se logró ubicarlo y ponerlo a disposición del Instituto Nacional de Migración después de encontrar irregularidades en su estatus migratorio.

De acuerdo con las investigaciones, el aprehendido se encontraba desde hace tiempo en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La Oficina Internacional de Operaciones del Departamento de Justicia estadounidense solicitó el apoyo a la Fiscalía de Jalisco para trasladar y poner a disposición de las autoridades migratorias al fugitivo para su deportación.

Tras este proceso, Patrick “N”, deberá responder ante las autoridades que lo solicitaban en Estados Unidos a través de una orden de arresto emitida en 2015 por la Corte Superior del Estado de California, en el Condado de Santa Clara.

