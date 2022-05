Paritarias: Feministas piden campaña oficial contra la violencia hacia las mujeres

En la Plaza de la Liberación del Centro de Guadalajara, la colectiva Paritarias denunció que la integridad de las mujeres en el Estado de Jalisco está en riesgo y es constante la desaparición de ellas, por eso hicieron un llamado a los tres niveles de Gobierno para transformar patrones culturales misóginos, machistas y erradicar la violencia de género.

Mara Robles, diputada del Congreso de Jalisco por el partido Hagamos y parte de la colectiva Paritarias, pidió que tanto el Gobierno Estatal y las universidades públicas, y privadas le dediquen un mes entero a reeducación de todos y todas para evitar que sigan las incidencias delictivas altas en violencia en contra de las mujeres, desapariciones, acoso, hostigamiento sexual y laboral, feminicidios y todo tipo de agresiones.

La colectiva Paritarias busca dirigir esta campaña especialmente a los hombres para su pronta y obligatoria sensibilización.

“Lo central es que el Gobierno asuma su responsabilidad es grave, que a pesar de que tenemos una ley de violencia contra las mujeres y que hemos logrado tener un marco normativo suficiente, para prevenir y sancionar la violencia siga ahí, en los hechos no existe la voluntad, decisión política, capacidad de castigar la violencia, yo le doy particular seguimiento a decenas de casos que me piden ayuda y con la intervención de una diputada ante las autoridades, miles de casos no se resuelven, porque no se resuelven, realmente no hay una decisión de acabar contra la violencia contra las mujeres, siguen pensando que exageramos, sobreactuamos, que somos intolerantes, la violencia continúa en todas sus modalidades por eso pido que el gobierno del Estado, todos los partidos y que las universidades públicas y privadas dediquen un mes entero de su dinero destinado a comunicación social, a realizar programa de información y prevención de reeducación en contra de la violencia”, comentó.

Dolores Pérez, catedrática especialista en construcción de paz, señaló que como Paritarias siempre estarán en apoyo de mujeres que se sientan en riesgo.

“Estamos presentando una campaña de la que vamos a ser parte diferentes mujeres de la academia, de distintos partidos políticos y la campaña es justamente para demostrar que organizadas podemos ir impulsando la baja de situaciones de violencia hacia las mujeres, entre las que se encuentran por ejemplo la parte de ser acuerdos con los autos de plataformas para capacitarlos y ponerles una calcomanía y ponerles una pega de calca de mujeres en alerta, que sepan que es un auto seguro y que el chofer está capacitado”, señaló.

MF