La violencia contra las mujeres en México va al alza. En los primeros 90 días de 2022, 862 mujeres fueron asesinadas, y sólo en 234 casos (27%) se calificó como feminicidio, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los expertos coinciden en que erradicar la violencia contra las mujeres es un proceso que puede demorar años. No obstante, se puede acelerar el proceso con castigos más severos a los agresores, apoyando de inmediato a las mujeres que sientan en riesgo su integridad y, sobre todo, reforzando la seguridad en todos los puntos de riesgo, empezando por el entorno familiar.

"La fiscalía no debe estar más preocupada por cuidar la imagen del Estado, se trata de cuidar la vida de las mujeres"

"Estamos hablando que por años, décadas, nos acostumbramos a vivir en esta cultura machista y patriarcal muy mexicana. Todos, incluso nosotras, crecimos normalizando agresiones y violencia en las que vivimos; que no podemos salir solas, que no podemos confiar en ningún amigo hombre, que no podemos estar solas en un bar, que no podemos caminar solas por las calles… lo que para los hombres no representa ningún riesgo, para nosotras es todo lo contrario", señaló Carmela Orozco, académica de la UNAM, socióloga y feminista.

"Si bien ahora nos estamos dando cuenta que todo eso está mal, que no es correcto ni equitativo, nos va a tomar otros 30 años cambiar el chip a los niños y jóvenes, a que entiendan que las calles, los bares, las escuelas y todos los lugares a los que vamos deben y pueden ser seguros para nosotras, porque resulta que no podemos salir tarde de una fiesta porque nos desaparecen, como a la chica en Monterrey; que no podemos tomar una bebida en un tardeada porque nos matan, como la joven del bar de la Doctores, que no podemos separarnos de un hombre poderoso, porque nos mandan matar", expuso.

Para Renata Martínez, socióloga por la UNAM y feminista, la falta de protocolos efectivos es un delito que golpea a diario al país y refleja lo malo de la situación. "Estamos tan mal que a pesar de las cifras tan escandalosas de chicas que desaparecen frecuentemente, y con toda la tecnología que se cuenta actualmente, ni siquiera existen protocolos que permiten una búsqueda rápida, un rescate; las familias, los policías y los gobernantes no saben qué hacer y para cuando reaccionan, lamentablemente, ya es demasiado tarde", dijo.

Feminicidios: Impunidad y negligencia

Neil Arias Vitinio, abogada del Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, aseveró que los feminicidios persisten por la impunidad, sobre todo en regiones rurales e indígenas, donde los crímenes simplemente no se investigan. "Los ministerios públicos inician las carpetas, pero no las procesan, las archivan", un resultado de laboratorio tarda hasta seis meses para tenerlo y la policía deja a la familia de las víctimas el trabajo de investigación y recolección de pruebas.

Todo esto da como resultado que los asesinatos y feminicidios queden impunes, "el que mata no tiene ninguna consecuencia". Al respecto, Imelda Marrufo Nava, abogada feminista y titular de la Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez, refirió que los más recientes casos de feminicidios dejan claras las negligencias que se cometen en las investigaciones, y que llevan a las familias a buscar peritajes independientes para poder obtener justicia.

"Resulta que cada vez las autoridades presumen que los feminicidios van disminuyendo, eso es falso, eso es una manipulación de los datos"

"Un cuestionamiento muy importante son las malas investigaciones que se han hecho. Este tema de que las familias atienden lo que los ministerios públicos recomiendan, pero que a fin de cuentas no hay un buen trabajo de investigación, que tiene que ver con negligencias en la investigación", subrayó.

Ocultamiento de feminicidios

Marina Reyna Aguilar, coordinadora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, destacó que a las autoridades estatales les preocupa más presumir cifras bajas de feminicidios que trabajar para prevenir los asesinatos de mujeres. "Resulta que cada vez las autoridades presumen que los feminicidios van disminuyendo, eso es falso, eso es una manipulación de los datos. ¿Por qué no los tipifican? La fiscalía no debe estar más preocupada por cuidar la imagen del Estado, se trata de cuidar la vida de las mujeres", explicó.

Christian Ascencio, sociólogo y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, opinó que el problema persiste porque la violencia prevalece en el ámbito sociocultural. "Hay mucha impunidad no sólo en términos legales sino en la vida cotidiana, es algo que lo asimilamos como algo que forma parte de nuestras relaciones cotidianas, las violencias. Eso no permite detectar esas formas de violencia", expresó.

Expertos aseguran que podría tomar casi 30 años para que la cultura patriarcal cambie. EL INFORMADOR/ARCHIVO

El académico indicó que hay investigaciones que refieren que el feminicidio debe ser considerado como un equivalente del terrorismo, por el impacto que tiene en la sociedad y las mujeres se sienten vulneradas en su seguridad, en su sensación de tranquilidad y cuestionan a las autoridades si las están protegiendo.

Los nombres de las que nos faltan

Es una lista incompleta. Es una lista que no terminará de ser llenada. No son cifras, no son datos. Son mujeres, amigas, madres, estudiantes, que perdieron la vida y a las que todavía no se les da justicia.

DEBANHI, EL CASO QUE HA DEJADO EN EVIDENCIA LAS FALLAS. MONTERREY, NL. Debanhi Susana Escobar Bazaldúa desapareció la madrugada del 9 de abril. La foto de ella sola en la carretera Monterrey-Reynosa se hizo viral en redes sociales y desató una ola de indignación. Tras 12 días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado la noche del 21 de abril en la cisterna de un motel, que había sido revisado por las autoridades de Nuevo León en varias ocasiones.

ELIZA, UNA JOVEN QUE TRABAJABA PASEANDO PERROS. ZAPOPAN, Jal. Originaria de Veracruz, Elisa Jiménez Vázquez, de 33 años, trabajaba en Zapopan paseando perros. El 18 de febrero fue reportada como desaparecida y tres días después fue localizada sin vida cerca de las vías del tren en la zona por la que trabajaba. Una organización de rescate de animales ayudó a su familia a trasladar el cuerpo a su estado. No hay detenidos.

AMAIRANY, SU EXPAREJA ES SOSPECHOSO. HUIMANGUILLO, Tab. Amairany, de 26 años de edad y madre de tres niños, había denunciado abusos por parte de Saúl, su expareja, quien fue la última persona que la vio con vida. Ella desapareció el 17 de enero en Huimanguillo y seis días después fue encontrada sin vida a la orilla de un río. Las autoridades buscan por este feminicidio a Saúl, quien se dio a la fuga y se desconoce su paradero.

ANA JULIA, SIN RASTRO DE SUS ASESINOS. VILLAHERMOSA, Tab. Ana Julia, de 15 años de edad, fue reportada como desaparecida el pasado 18 de febrero. Su abuela dijo que la adolescente recibió una llamada y salió de su casa. Tres días después su cuerpo fue encontrado con señales de violencia a 100 metros de su hogar. Su familia exige que no haya impunidad, pero a la fecha no existen reportes de algún detenido por este feminicidio.

LETICIA, SU CUERPO FUE ABANDONADO EN UNA CARRETERA. ATOTONILCO, Hgo. El 3 de enero, Leticia Aguirre, de 39 años de edad, salió de su domicilio, en Atotonilco de Tula, y ya no regresó. Tres días después se encontró su cuerpo con huellas de violencia en un tramo carretero en Atotonilco-Santiago Tlaltepoxco. Hasta el 2 de febrero se oficializó su deceso. En este caso fue vinculado a proceso un hombre identificado como Alfredo "N".

LAURA YANET, FUE ASESINADA POR SU NOVIO. TETECALA, Mor.

Laura, de 19 años, fue reportada como desaparecida el 8 de abril en el municipio de Tetecala. Las investigaciones de la fiscalía estatal arrojaron que ese día se encontró con su novio, Ranferi Concepción, en una casa abandonada y en obra negra donde discutieron y él la estranguló causándole la muerte. El hombre fue detenido y es acusado de feminicidio.

SOFÍA, FESTEJABA CON SUS AMIGOS QUE TERMINÓ LA PREPA. CUAUHTÉMOC, CDMX.

Sofía salió con sus compañeros a festejar que terminó la preparatoria. Fueron a un antro de la colonia Doctores, donde un joven, identificado como Mauro, alteró las bebidas de ella y otras tres chicas. Sofía murió y sus amigas fueron hospitalizadas. Según las investigaciones, el sujeto las drogó para abusar sexualmente de ellas. Fue detenido y vinculado a proceso.

JALIX, UN CRIMEN DEL QUE EL PUEBLO NO PUEDE HABLAR. TEMOAYA, Méx.

Jalix Rubio Telésforo, de 17 años, era estudiante de preparatoria. Fue encontrada sin vida con señales de violencia el 27 de marzo dentro de su casa, en la comunidad otomí de San Pedro Abajo, en el Estado de México. Las autoridades locales y clericales advirtieron a todos los pobladores de no hablar sobre este caso, "porque se pueden meter en problemas".

NAOMI, ENCONTRADA A 90 KILÓMETROS DE SU CASA. URUAPAN, Mich.

Naomi, una joven egresada del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, desapareció el 14 de abril. Su cuerpo, con señales de violencia, fue encontrado seis días después en Apatzingán, a 90 kilómetros de distancia. Las autoridades no descartan un feminicidio; una mujer es una de las principales sospechosas, por lo que ya es investigada.

MÓNICA, VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA DE SU PAREJA. LA PAZ, BCS.

Mónica Hernández Jiménez, de 32 años, fue asesinada por su pareja el 21 de enero, en el ejido Melitón Albáñez, en La Paz, Baja California Sur. Según testimonios de vecinos, la mujer se encontraba en casa de su pareja, José "N", cuando éste la ahorcó. Uno de sus hijos fue a buscarla al día siguiente y encontró su cadáver. El asesino se suicidó en el mismo domicilio.

QUIMBERLY, DESAPARECIÓ TRAS SALIR DE UNA FIESTA. TONALÁ, Jal.

Quimberly Anay Aceves Franco, de 18 años, fue reportada como desaparecida el 16 de abril, en Tonalá, después de salir a una fiesta y no regresar a su casa. Un día después, fue localizada muerta en un camino empedrado de la colonia Residencial El Prado, en Tonalá, junto al cuerpo de otra mujer, cuya identidad aún se desconoce. No hay reporte de detenidos.

BALBINA, HALLADA EN UN CANAL DE AGUAS NEGRAS. TULANCINGO, Hgo.

Balbina Santos Velázquez tenía 37 años de edad al momento de su muerte. Su cuerpo se localizó el 31 de enero, cuando los vecinos de la localidad de San Juan Huatengo reportaron un cuerpo que flotaba sobre un camino de terracería en un canal de aguas negras. Una persona fue vinculada a proceso como presunta responsable de este feminicidio.

YAZMÍN, SU JEFE ES EL PRINCIPAL SOSPECHOSO. PACHUCA, Hgo.

El 14 de febrero fue el último día de Yazmín Armenta García, de 29 años de edad. Trabajaba en el aseo doméstico y como ayudante de albañilería. Su jefe, identificado como Jorge C.R., la invitó ese día a una convivencia. Sus familiares encontraron su cuerpo el 25 de febrero enterrado en el patio trasero del domicilio de Jorge, quien desde entonces está prófugo.

KARLA KARINA, ASESINADA POR UN HOMBRE QUE CONOCÍA. TIMILPAN, Méx.

Karla Karina fue encontrada sin vida en marzo, en el municipio de Timilpan, tres días después de que fuera reportada como desaparecida. Su cuerpo presentaba visibles huellas de violencia; conocía a su agresor con quien, de acuerdo con sus familiares, había discutido, pero el fin de semana en que sucedieron los hechos ella buscaba "arreglar las cosas".

SUSANA, UNA MADRE QUE ESTABA EN BUSCA DE TRABAJO. ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, Méx.

El 22 de marzo, Susana Posadas Carmona, madre de familia de 29 años de edad, salió a una entrevista de trabajo; cuatro días después, su cuerpo fue encontrado dentro de un costal y una bolsa de plástico. Cámaras de seguridad captaron a un hombre, identificado como Javier, arrojando las bolsas como si fuera basura. El sujeto está detenido.

LULÚ, EL HIJO DE UN POLICÍA SE LA LLEVÓ Y LA MATÓ. ZUMPANGO, Méx.

El 30 de enero desapareció una niña de 13 años; su cuerpo apareció ocho días después en tierras de cultivo de Zumpango. "Lulú no murió, la mató el hijo de un policía", gritaron familiares y jóvenes que despidieron el cuerpo de la niña, sepultada el 7 de febrero. Fue detenido Luis Gustavo, de 20 años, hijo de un policía, quien se la habría llevado en una camioneta.

HORTENSIA, DEJÓ A SU HIJA EN LA ESCUELA Y NO VOLVIÓ. ZACUALTIPÁN, Hgo.

El 29 de marzo se dio la alerta por la desaparición de Hortensia Sánchez, madre de familia de 37 años de edad, quien desapareció tras dejar a su hija en la primaria, en Zacualtipán, Hidalgo. Luego de 15 días de búsqueda, se localizó el cuerpo de Hortensia en un terreno baldío cerca de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense.

BRENDA, EL HOMICIDA FUE SU PAREJA SENTIMENTAL. IZTAPALAPA, CDMX.

Brenda Isela tenía 26 años. Fue encontrada sin vida en su casa en Iztapalapa, luego de que su madre la reportara como desaparecida el 26 de febrero. Desde un inicio se sospechó de Omar, su pareja sentimental, quien fue detenido en Catemaco, Veracruz, a donde huyó tras el feminicidio. Fue entregado a las autoridades de la Ciudad de México y vinculado a proceso.

MARÍA DE LA LUZ, ASESINADA POR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA. AGUASCALIENTES, Ags.

María de la Luz, de 27 años de edad, fue estrangulada por su pareja sentimental, identificado como Fabián "N", de 42 años. El crimen ocurrió el 27 de febrero. Según testimonios recabados por la fiscalía estatal, el hombre la maltrataba e impedía que saliera a la calle o visitara a sus tres hijos, que viven con la familia de ella. El asesino está detenido.

JUANA, VÍCTIMA DE UN VECINO CON EL QUE HABÍA DISCUTIDO. XALAPA, Ver.

Juana Ovando de los Santos era activista política y feminista. El miércoles 20 de abril fue encontrada sin vida en su casa, en Xalapa, con signos de violencia. La sociedad civil se volcó para exigir justicia. Las autoridades detuvieron a uno de sus vecinos, Serge, un hombre quien presuntamente estaba enojado con la joven por un pleito y decidió matarla.

LILIANA, RECIBIÓ UNA FALSA OFERTA DE TRABAJO. ATLIXCO, Pue.

A sus 33 años, Liliana Lozada de Jesús había sido contratada para realizar un trabajo de modelaje en Atlixco. Desde la capital poblana tomó un taxi de aplicación y la empresa reportó que el viaje se realizó sin contratiempos. Después de 19 días, su cuerpo fue hallado en un lote baldío entre los municipios de Huaquechula y Atlixco.

ITZEL, UNO DE LOS POCOS CASOS QUE PUEDE TENER JUSTICIA. EL FUERTE, Sin.

La mañana del 20 de abril, en la cabecera municipal de El Fuerte, Itzel, estilista de 21 años de edad, fue encontrada muerta en el interior de una casa contigua al negocio donde trabajaba. Su cuerpo presentaba señales de violencia y había sido semiocultado en una fosa. La policía municipal detuvo a Hueman "G" como presunto responsable del feminicidio.

MICHELLE, MODELO Y MADRE DE FAMILIA FUE DEJADA EN EL AJUSCO. TLALPAN, CDMX.

La conductora de televisión y modelo Michelle Pérez Tadeo era originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, tenía 29 años y era madre de una niña. Fue encontrada sin vida y con signos de violencia en la zona del Ajusco. Según investigaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México, Miguel "N" fue detenido acusado de feminicidio, al igual que un cómplice.

VICTORIA GUADALUPE, SOLAMENTE SALIÓ A LA PAPELERÍA. QUERÉTARO, Qro.

Victoria Guadalupe Rodríguez, de tan sólo seis años de edad, salió el 6 de abril de su casa para ir a la papelería, ya no regresó. Se emitió la Alerta Ámber y se desplegó un operativo. Su cuerpo fue encontrado el 8 de abril dentro del edificio donde vivía. Fue detenido y vinculado a proceso un hombre que recientemente se había mudado a ese condominio.

LESLYE JOVEN FUTBOLISTA Y ESTUDIANTE. CIUDAD JUÁREZ, Chih.

Leslye tenía 23 años, era futbolista y estudiante de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. Fue asesinada la noche del jueves 17 de febrero en una de las puertas del centro comercial Las Misiones. La Fiscalía Especializada en la Mujer atrajo el caso, el cual investiga como feminicidio; no se han dado a conocer posibles móviles.

MARÍA FERNANDA, IBA A VER UN AUTO CON UN AMIGO. APODACA, NL.

María Fernanda Contreras, de 27 años, desapareció el 3 de abril tras salir de un convivio con sus amigos para llevar a uno de ellos a ver un auto que quería comprar. Su cuerpo se encontró en una casa en Apodaca cinco días después, pese a que sus padres ubicaron el lugar desde el día siguiente a su desaparición. Fue detenido Raúl Alfredo "N" como presunto feminicida.

FRIDA ALONDRA, UN HOMICIDIO ENTRE GUERRERO Y OAXACA. CUAJINICUILAPA, Gro.

El 13 de abril fue encontrada sin vida Frida Alondra, de 13 años de edad, en los límites entre Guerrero y Oaxaca. La adolescente estuvo desaparecida tres días; su abuela contó que la última vez que la vieron fue en la fiesta del pueblo de San Juan Bautista Lo de Soto, en Oaxaca, tras salir de su pueblo Cuajinicuilapa, Guerrero. No hay detenidos por su asesinato.

JOCELINE, ASESINADA EN SU CASA POR UN"AMIGO DE LA FAMILIA". AGUASCALIENTES, Ags.

Karla Joceline Quintana Guardado, estudiante universitaria y exreina de las fiestas patronales de Santa María de Gallardo, fue asesinada el 23 de marzo en el interior de su domicilio, presuntamente por Rosendo Asael, de 18 años de edad, amigo de su familia. Tras el crimen, el hombre robó tres mil pesos que había en el domicilio. Fue detenido.

ANA LILIA, EL CRIMEN QUE INDIGNÓ A TRES MARÍAS. HUITZILAC, Mor.

Ana Lilia tenía 16 años cuando fue asesinada y su cuerpo arrojado en una cisterna de un domicilio en Tres Marías, municipio de Huitzilac. Sus familiares reportaron su desaparición el 21 de marzo y fue encontrada cinco días después. Su féretro blanco fue llevado a cuestas hasta el panteón, acompañado de más de 200 personas con globos bancos, que exigían justicia.

EVELIN, VÍCTIMA DE UNA PRESUNTA RED DE TRATA. CUAUTLA, Mor.

Evelin Afiune tenía 24 años, estaba en el último semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. Buscaba trabajo y un hombre le ofreció un puesto en una estética en Cuautla. Trascendió un video en el que un individuo empuja un "diablito" con un bulto que, según las investigaciones, era su cadáver. La principal línea de investigación es la trata de personas; no hay detenidos.

