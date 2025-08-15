Gobierno de Jalisco ofrece disculpa pública por desaparición

El Gobierno de Jalisco reconoció públicamente la responsabilidad institucional de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado, por omisiones cometidas ante la desaparición de cuatro personas, ocurrida en septiembre de 2010, en los límites de Jalisco y Zacatecas.

Con ello, cumplió el punto siete de la Recomendación 167/2023, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que estableció que la Fiscalía del Estado debía realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad institucional por violaciones al derecho humano de acceso a la justicia, en agravio de las víctimas directas Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez, Emilia Carolina Naranjo García y Bernardo Sedano Vilchiz.

El evento, realizado en el Palacio de Gobierno estatal, fue encabezado por Salvador Zamora Zamora, secretario General de Gobierno, además de contar con la participación de Salvador González de los Santos, fiscal del Estado, y Jesús Eduardo Villar Román, coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH.

Este 14 de agosto, desde el Gobierno de Jalisco realizamos un reconocimiento de responsabilidad institucional por las omisiones y violaciones a derechos humanos cometidas en la investigación de la desaparición de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez, Bernardo. pic.twitter.com/OcAds7rXrB — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) August 15, 2025

También estuvieron presentes familiares de las víctimas, representantes de organizaciones de la sociedad civil, organismos autónomos, colectivos y autoridades estatales.

Salvador Zamora señaló: “Reiteramos nuestro compromiso firme con la búsqueda de personas desaparecidas, para que las omisiones ocurridas en el año 2010 nunca vuelvan a repetirse. Una de las prioridades desde el primer día de nuestro gobierno (…) es precisamente atender el fenómeno de la desaparición de personas en Jalisco”, enfatizó.

Jesús Eduardo Villar Román, coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH, señaló que celebra “el acto por visibilizar los derechos humanos, el acceso a la justicia y el derecho de toda persona a ser buscada, localizada e identificada”.