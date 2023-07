Pablo Lemus respalda unidad interna en MC

El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, se unió al mensaje del gobernador estatal sobre el hecho de que, dentro del partido, desde lo local, hay unidad.

En primer lugar respaldó la decisión del mandatario estatal de no contender por la presidencia de México de cara al 2024, y en segundo, aseguró que todas las figuras quienes lideran el movimiento en el Estado sostienen una amistad cercana.

“Todos, el gobernador, yo, Alberto Esquer, Verónica Delgadillo, Clemente Castañeda, todos nosotros además de tener un trabajo colectivo, somos también muy amigos y amigas, entre todas y todos. Es la realidad de lo que vivimos al interior de este gobierno”, aseveró el alcalde tapatío.

Dijo no ver un rompimiento con Dante Delgado, sino que solamente mostró un desacuerdo, e insistió quienes coinciden con movimiento saldrán fortalecidos de este proceso.

“No hay rompimiento en lo absoluto, hay unidad, hay diálogo y así vamos a seguir trabajando. Es un proyecto colectivo donde todos y todas cabemos, donde todos vamos a encontrar nuestro lugar”, manifestó.

Por otra parte, dijo, en este momento no puede pensar solamente en su candidatura de cara a la elección estatal de 2024, sino que ahora está pensando en un proyecto colectivo, “donde se entienda que las mujeres y los hombres, las estructuras y los equipos, son la fortaleza del movimiento”.

“No hablo de mi candidatura, hablo de un proyecto colectivo, en equipo, donde todas y todos estemos en un lugar donde más aportemos, donde mejor podamos a este proyecto colectivo. Lo que yo voy a hacer es estar donde más le pueda sumar a este proyecto. No me veo en ningún otro lado, me veo en Movimiento Ciudadano”, aseveró.

